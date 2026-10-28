Saltar al contenido principal
LA NACION

Un psicólogo explicó cómo poner límites sanos con las suegras

Miguel de Zubiría pidió preservar la autonomía de la pareja y señaló cuál es la diferencia entre un consejo y una imposición

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Un psicólogo explicó cómo poner límites sanos con las suegras
Un psicólogo explicó cómo poner límites sanos con las suegras iStock

En el marco del Día Mundial de la Suegra, que se conmemora cada 26 de octubre, el psicólogo Miguel de Zubiría, creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, reclamó establecer límites saludables para impedir que intervenciones familiares definan asuntos íntimos, económicos o de convivencia.

El especialista señaló que la participación familiar puede sumar experiencia en economía del hogar, crianza y proyectos a futuro, pero debe existir una frontera clara para que la pareja conserve autonomía sobre sus decisiones.

El psicólogo Miguel de Zubiría es el creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento
El psicólogo Miguel de Zubiría es el creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento

A su vez, Zubiría detalló que la interferencia negativa se produce cuando las recomendaciones familiares pasan a ser órdenes y desplazan la capacidad de decisión de la pareja. Por eso, identificó comportamientos de control con raíces culturales: descalificar a uno de los integrantes, presionar por decisiones de convivencia, intervenir en asuntos económicos o condicionar la relación a la aprobación familiar.

El psicólogo aconsejó usar el autoconocimiento para definir expectativas y aportes mutuos y hacer pausas periódicas para evaluar reconocimiento, disfrute y dificultades; así se detectan intervenciones externas y se acuerdan respuestas conjuntas.

Los padres pueden compartir opiniones, experiencias y recomendaciones, pero jamás deberían convertirse en órdenes
Los padres pueden compartir opiniones, experiencias y recomendaciones, pero jamás deberían convertirse en órdenes Pexels

“La clave está en diferenciar entre recibir una orientación y aceptar una imposición. Los padres pueden compartir sus opiniones, experiencias y recomendaciones, pero estas no deberían convertirse en mandatos ni órdenes sobre las decisiones que debe tomar una pareja”, explicó.

Por Tania Alejandra Hernández Torres

EL TIEMPO (GDA)
PsicologíaRelacionesParejaEn pareja
Más leídas de Lifestyle
  1. Aprendió a reconstruirse con el apoyo de sus hijas: “Fue una lección de amor”
    1

    Un ACV lo dejó inmóvil en plena carrera y aprendió a reconstruirse con el apoyo de sus hijas: “Fue una lección de amor”

  2. Es la hija del comandante nazi de La lista de Schindler y al ver la película buscó respuestas en una sobreviviente
    2

    Es la hija del comandante nazi de La lista de Schindler y al ver la película buscó respuestas en una sobreviviente: “Yo no soy mi padre”

  3. Bernardo Stamateas: “Todos somos seres fallados de fábrica, aunque con un potencial maravilloso”
    3

    Bernardo Stamateas, psicólogo: “Todos somos seres fallados de fábrica, aunque con un potencial maravilloso”

  4. Lo ganó un jugador de 41 años que superó a Alfredo Di Stefano y siguió jugando hasta los 50
    4

    Stanley Matthews fue el primer ganador del Balón de Oro y siguió jugando hasta los 50