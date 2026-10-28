Un psicólogo explicó cómo poner límites sanos con las suegras
Miguel de Zubiría pidió preservar la autonomía de la pareja y señaló cuál es la diferencia entre un consejo y una imposición
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En el marco del Día Mundial de la Suegra, que se conmemora cada 26 de octubre, el psicólogo Miguel de Zubiría, creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, reclamó establecer límites saludables para impedir que intervenciones familiares definan asuntos íntimos, económicos o de convivencia.
El especialista señaló que la participación familiar puede sumar experiencia en economía del hogar, crianza y proyectos a futuro, pero debe existir una frontera clara para que la pareja conserve autonomía sobre sus decisiones.
A su vez, Zubiría detalló que la interferencia negativa se produce cuando las recomendaciones familiares pasan a ser órdenes y desplazan la capacidad de decisión de la pareja. Por eso, identificó comportamientos de control con raíces culturales: descalificar a uno de los integrantes, presionar por decisiones de convivencia, intervenir en asuntos económicos o condicionar la relación a la aprobación familiar.
El psicólogo aconsejó usar el autoconocimiento para definir expectativas y aportes mutuos y hacer pausas periódicas para evaluar reconocimiento, disfrute y dificultades; así se detectan intervenciones externas y se acuerdan respuestas conjuntas.
“La clave está en diferenciar entre recibir una orientación y aceptar una imposición. Los padres pueden compartir sus opiniones, experiencias y recomendaciones, pero estas no deberían convertirse en mandatos ni órdenes sobre las decisiones que debe tomar una pareja”, explicó.
Por Tania Alejandra Hernández Torres
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