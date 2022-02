Una cadena británica fue elegida como la peor por el estado de sus hoteles

La cadena hotelera Britannia fue nombrada como la peor del Reino Unido por noveno año consecutivo en la encuesta anual realizada por el grupo de consumidores Which?

Según informó el diario local Liverpool Echo, la empresa que está detrás de hoteles como The Adelphi, Scarisbrick, Prince of Wales y Pontins de Southport cuenta con 61 sucursales en todo el Reino Unido y quedó en el último lugar tras recibir una puntuación media de los clientes de solo 49%.

Britannia quedó en el último lugar del ranking de hoteles de Reino Unido tras recibir una puntuación media de los clientes de solo 49% (Foto: Captura de video)

Más de la mitad (51%) de los huéspedes del Britannia encuestados dijeron haber tenido algún problema durante su estadía, y casi todos apuntaron a la limpieza como el problema más común. De hecho la cadena recibió apenas una estrella de cinco en los baños, y dos estrellas en otras siete categorías, como el aseo, el servicio al cliente y la relación calidad-precio.

“Fue terrible. La habitación estaba sucia. El baño estaba sucio. La alfombra era terrible, con manchas por todas partes”, aseguró un cliente citado por el mismo medio. Mientras que el editor de viajes de Which?, Rory Boland, agrego: “Año tras año, los huéspedes se sienten defraudados por los hoteles de Britannia, que están en mal estado y a menudo tienen las habitaciones sucias”.

“Este año se produjeron ligeras mejoras en la puntuación de la cadena, pero no son suficientes para sacarla de la parte inferior de nuestra clasificación. Hasta que la compañía no mejore su juego, instamos a los huéspedes a buscar en otra parte”, agregaron desde Which?

Más de la mitad de los huéspedes del Britannia encuestados dijeron haber tenido algún problema durante su estadía (Foto: Captura de video)

Otros huéspedes se quejaron de que los hoteles siempre están “agotados” y “necesitan una renovación drástica”. El precio promedio que pagaron los encuestados por la estadía de una noche fue 99 libras.

Otra de las cadenas hoteleras peor valoradas fue Mercure, que obtuvo una puntuación media de los clientes del 52%. Muchos clientes dijeron que sus estándares cayeron drásticamente.

Un consumidor aseguró que los hoteles de la cadena “no son tan elegantes como solían ser” y que tiene “algunas propiedades de baja calidad”. La cadena obtuvo apenas dos estrellas en limpieza, habitaciones, baños, zonas comunes y relación calidad-precio. Los huéspedes de Mercure encuestados pagaron un promedio de 114 libras por una noche.

¿Qué hoteles se quedaron los puestos más altos del ranking? Premier Inn, con un precio promedio de 66 libras por noche, fue la cadena hotelera grande con mejores resultados, con una increíble puntuación del 79% por parte de los clientes.

La cadena Britannia recibió apenas una estrella de cinco en los baños, y dos estrellas en otras siete categorías, como la limpieza, el servicio al cliente y la relación calidad-precio (Foto: Captura de video)

Pero si se busca algo más acogedor, según esta encuesta, la mejor cadena pequeña es el Hotel du Vin, que obtuvo una puntuación del 80% por parte de sus pasajeros. Los clientes de este hotel pagaron una promedio de 150 libras por una noche.

Para arribar a estos números, se encuestó a un total de 2.371 miembros del público y de Which? que se alojaron en un hotel del Reino Unido en los 15 meses anteriores a octubre de 2021. Entre ellos había 57 que habían visitado un hotel Britannia y 73 que habían pasado la noche en un establecimiento Mercure.