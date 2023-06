Es chilena, compró un par de zapatos en la Argentina y lo que le ocurrió la dejó atónita: “Qué mala pata”

escuchar

A través de TikTok, una joven chilena compartió la mala experiencia que tuvo al comprar un par de zapatos de una reconocida marca. La usuaria aprovechó el viaje de sus padres a la Argentina y les encargó que le compraran calzado. Al momento de probárselas, descubrió que le dieron talles distintos para cada zapatilla. Tras la frustración y decepción por el hecho, decidió publicarlo en la plataforma.

Diariamente, las redes sociales se inundan de todo tipo de contenido viral. Gracias al poder de difusión que tienen las plataformas, las problemáticas cotidianas de las personas pueden volverse masivas. Ya sea una elaborada anécdota o algo que se cuente en solo unos segundos, distintos condimentos pueden hacer que la historia se vuelva furor.

En ese contexto, TikTok es la mejor herramienta para viralizar un contenido. Los algoritmos de la plataforma favorecen a ciertas temáticas y, a veces sin pensarlo, un video puede conseguir cientos de miles de reproducciones.

Esto fue lo que pasó con la usuaria @celine_binvignat, que realizó un video en el que contó su desafortunada experiencia con la compra de un calzado. Según reza la descripción de su perfil, la joven es chilena y vive en el país trasandino. En la grabación, contó que sus padres viajaron a la Argentina, por lo que les pidió que le trajeran un par de zapatillas de una reconocida marca que usualmente se usa para vestirse de entrecasa. “¿Qué podría salir mal?”, escribió en el comienzo del texto que se proyecta sobre las imágenes.

Es chilena, compró un par de zapatos en la Argentina y lo que le ocurrió la dejó atónita

A continuación, mostró la bolsa con el producto y explicó que realizó el encargo porque la marca no está en su país: “Las quería hace tiempo y en Chile no estaban”. Incluso, ya hasta le había colocado un pin a una de las dos zapatillas, contenta con la nueva compra de calzado.

Sin embargo, al momento de probarlas ocurrió un inconveniente inesperado. “Me doy cuenta que una me quedaba bien y la otra me quedaba chica”, explicó la joven. En un comienzo, creyó que la problemática era suya y no del calzado: “Pensando cómo tengo un pie más grande que el otro”.

Al probarse las zapatillas, descubrió que tenían distintos talles Captura

Sin embargo, poco después examinó las zapatillas y se dio cuenta del problema: tenían talles distintos. “Qué mala pata”, bromeó la usuaria sobre el final del video y también se preguntó cómo haría para cambiarlas.

Las imágenes tuvieron más de 471.000 reproducciones y generaron miles de likes y decenas de comentarios. Allí, muchos le preguntaron por precios del calzado y les comentaron experiencias similares que tuvieron. Uno de los usuarios sugirió que el inconveniente podría haber sido generado de forma intencional por quienes atendieron a los padres de la joven en el local argentino: “Hay lugares donde lo hacen a propósito y como la mayoría no guarda tickets o son turistas, saben que no van a volver”.

Sin embargo, la chilena se encargó de aclarar que efectivamente todo fue un error y que no hubo mala intención. “No fue el único par que compraron, solo el mío vino cambiado. Creo que fue confusión de la vendedora porque mi mamá se probó ambos talles”, detalló.

LA NACION