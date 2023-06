Es argentina, vive en España y sorprendió al revelar algunas costumbres que allá no existen: “Lo extraño”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un canal donde los ciudadanos que emigran a otros países relatan sus experiencias en una cultura, unas costumbres y un modelo de vida diferente. Así, a través de su punto de vista, ayudan a otros usuarios a conocer un poco más el estilo que se desarrolla en otras ciudades. En este contexto, una joven argentina que vive en Barcelona se volvió viral en TikTok al compartir qué hábitos de la Argentina no existen en España.

Agostina Menéndez nació en la Argentina, pero vive desde hace más de un año en Barcelona (Cataluña). En su perfil de TikTok, publicó un video de las cosas que observaba de manera rutinaria en su país natal, pero que en su nueva residencia no existen. El clip consiguió acumular casi 90 mil reproducciones y se volvió viral en la red social.

Una argentina reveló qué es lo que más extraña de su país al vivir en España

“Cosas de la Argentina que acá, en España, no existen”, tituló la usuaria. En primer lugar, Agostina señaló el queso cremoso. “Ese que le ponés a la pizza para no ponerle muzzarella”, detalló, al remarcar que le gustaría encontrar este producto, y añadió: “Lo extraño, lo necesito. Me acuerdo que mi papá compraba uno que era como de un kilo. Lo teníamos ahí en mi casa y yo era muy feliz. Le ponía a todo”.

Menéndez siguió con una costumbre muy destacada en su país natal. “Los delivery de heladería. La típica de llamar un domingo y decir: ‘Traeme un kilo de helado de dulce de leche granizado y tramontana’. Bueno, acá no existe. Extraño mucho el helado de la Argentina”, apuntó.

Por último, la usuaria de TikTok subrayó que en la nación europea “no existen los pasacalles”. Y mostró un ejemplo de los típicos carteles que se cuelgan en las calles de la Argentina. “Si no bloqueás a tu ex, no entrás más a casa”, se leía en uno de ellos. “Esto es muy normal, que pongan cosas así. También se usa para los cumpleaños y todo, pero les juro que hay cosas así de bizarras”, explicó.

Dos costumbres españolas que no hay en la Argentina

Agostina Menéndez contó también qué tradiciones observó en el país en el que ahora reside y que no vio en la Argentina. “Cada pueblo tiene su fiesta, que se llama mayor o patronal. Vi que cada chica va con su grupo de amigas y hacen una vestimenta en conjunto, todas iguales, y están ahí, bailando, bebiendo y escuchando música en la calle”, relató, en un clip que superó las 22 mil reproducciones. Y siguió: “Estaría buenísimo si existiese esto en la Argentina”.

También apuntó qué cosas existen en su nueva ciudad y no en la Argentina

Además, advirtió otra tradición que se sigue desarrollando en España, pero que en la Argentina es menos común debido a que está regulada por la Ley 24.304. “Los fuegos artificiales están bastante mal vistos. En los últimos años, se concientizó mucho, debido a que los animales sufren, así como las personas que tienen autismo, epilepsia o cualquier otra condición que puede afectarles”, señaló. Y adhirió: “Recuerdo que, cuando era chica, comprábamos y tirábamos con mi familia”.

LA NACION