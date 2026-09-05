Una familia descubre una habitación secreta escondida en el placard de su hija

Mónica McManus pensó que su marido exageraba cuando un día llegó a casa y anunció que tal vez su casa tenía otro piso. Tenía una explicación sencilla en mente: seguramente era un trastero, las ventanas eran decorativas. Hasta que él entró por una pequeña abertura en la habitación de su hija y le demostró que estaba equivocada.

“Cuando nos dimos cuenta de que en realidad era una habitación secreta, no podíamos creerlo. Parecía sacado de una película”, dijo Mónica en una entrevista exclusiva con la revista People, una historia que tuvo repercusión internacional.

La habitación secreta tiene dos niveles

El descubrimiento

El marido fue el primero en entrar. Mónica admite que estaba demasiado nerviosa para subir sola. Lo que encontraron no era un trastero cualquiera, sino una habitación secreta encima del armario de su hija, con una trampilla de acceso y espacio suficiente para un salón.

La pareja cree que pudo haber habido una escalera de caracol que conectaba el espacio con un cuarto de lavandería en la planta baja. Mónica compartió el descubrimiento en TikTok, donde el video rápidamente atrajo miles de visitas y una avalancha de teorías de sus seguidores.

Los planes y el obstáculo

En el momento del descubrimiento, la pareja esperaba su segundo hijo y vivía en una casa de dos habitaciones. Una habitación extra parecía ideal. Mónica imaginaba un estudio, un espacio de trabajo. Pero dos niños pequeños, un recién nacido y un niño de un año y medio, hicieron que esos planes quedaran en suspenso. “Si nuestros hijos fueran mayores, sería un refugio mágico. Quizás algún día, pero no ahora”, admitió.

El mayor obstáculo, sin embargo, provino del propietario. La familia alquila la casa y, al informarle del descubrimiento, recibió una respuesta que frustró cualquier plan inmediato. “Confirmaron que no podemos usar el espacio por motivos de seguridad. Por ahora, es más un descubrimiento curioso que una habitación extra que podamos disfrutar”, contó.

La habitación secreta es súper luminosa y se encuentra en muy buen estado

La historia detrás del misterio

Las teorías de los seguidores fueron increíblemente creativas. Algunos imaginaron historias oscuras detrás de la habitación cerrada. Mónica y su esposo nunca lo vieron así. “Somos personas bastante optimistas y siempre imaginamos que era simplemente una acogedora sala de juegos para niños”, se sinceró.

Y eso era exactamente. La pareja descubrió que el espacio había sido acondicionado como sala de juegos por el anterior propietario. “Es curioso cómo un mismo espacio puede evocar historias tan diferentes según quién lo observe”, cerró la mujer en su video.