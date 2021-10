Una influencer quiso hacer un canje en un restaurante pero no salió como esperaba y se volvió viral

Hay muchos locales que aceptan el canje como medio de pago. La premisa es simple -y muy conocida-: un influencer con un gran volumen de seguidores en redes sociales publicita el producto o servicio de un local o emprendedor a cambio de obtenerlo de manera gratuita. El negocio funciona. Los emprendedores consiguen publicidad y la figura disfruta de lo que ellos tienen para ofrecer. Sin embargo, lo que ocurrió en Estados Unidos generó repudio en Internet.

La historia fue narrada por el fotógrafo Adeib El Masri. Sin dar a conocer el nombre de la protagonista, el joven contó que fue con una amiga a comer a un restaurante de Los Ángeles. Según su relato, disfrutaron de una “muy rica” comida y todo marchaba bien. “Ella fue muy graciosa, todo era perfecto”, indicó en su cuenta de TikTok.

El fotógrafo fue quien finalmente pagó la cena de ambos (Foto: Captura de video)

La joven es una influencer con más de 500 mil seguidores en su perfil de Instagram. Si bien todo parecía estar en orden, al momento de pagar la cuenta quiso aprovechar su volumen de fans y provocó un momento incómodo que repercutió horas más tarde en las redes sociales. “El camarero vino y nos entregó el ticket. Cuando yo le iba a dar mi tarjeta de crédito ella le preguntó: ‘¿Nos dan la cena si les hago una story en Instagram?’”, recordó Adeib.

Pero, lejos de lo que podía esperar como respuesta, el empleado del comercio fue tajante y rechazó la oferta. No obstante, la influencer no se detuvo e intentó convencerlo de que eso sería “muy buena publicidad” para su local. “Yo pensaba: ‘No, no pudiste haberlo hecho. Es tan vergonzoso”, relató el fotógrafo. Acorde a sus dichos, su amiga insistió durante varios minutos con el fin de convencer al mozo.

El empleado se mantuvo firme en su postura y continuó rechazando la propuesta. “Tuve que pedirle disculpas”, reconoció Adeib en el final de su descargo. Finalmente, él pagó la cuenta y ambos se retiraron del lugar. Mientras tanto, las redes se hicieron eco del relato y repudiaron por completo la actitud de la mujer. Entre varios comentarios e insultos, algunos tiktokers defendieron al método del canje como forma de pago pero advirtieron que ese tipo de cosas “se pactan de antemano” y no sobre la marcha.

Asimismo, otros tantos creadores de contenido se molestaron por la situación y se diferenciaron de la chica argumentando que “nunca harían” algo así: “Cosas como esta dejan mal parados a los verdaderos creadores de contenido”. Por el momento, la identidad de la influencer no fue dada a conocer.