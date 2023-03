Una modelo decidió borrar 20 tatuajes de su cuerpo y generó un enorme debate en TikTok: “No lo hagan”

escuchar

Hace tiempo que los tatuajes son más que una tendencia. Si bien anteriormente daban una “mala imagen”, en la actualidad son muchas las personas que buscan “inmortalizar” diseños y mensajes de todo tipo en sus cuerpos.

Una modelo española compartió a través de las redes sociales su experiencia al tatuarse 25 representaciones y querer borrarse la mayoría de ellos: “Estas son las consecuencias”.

Tatiana Kisiel vive en Cataluña (España) y se dedica a la industria del modelaje. La joven, que acumula más de 72 mil seguidores en TikTok, advirtió sobre los riesgos de hacerse tatuajes en el cuerpo cuando no se tiene muy claro que serán algo para toda la vida. “De las cosas que más me arrepiento”, señaló en el clip, que superó las 514 mil reproducciones desde el 29 de enero pasado.

La joven aseguró que se realizó 25 tatuajes, ya sea por gusto o por moda, pero que, progresivamente, comenzó a sentir que muchos de esos diseños no solo ya no le agradaban sino que comprometían además sus oportunidades laborales, por lo que decidió someterse a la técnica láser para eliminar la mayoría de ellos.

“Me los hice pensando: ‘Bueno, si algún día me canso de ellos, me los borro. Si, total, es un momento”, contó. Y agregó: “Pero duele un montón. Y, además, es muy caro. Si hacerse un tatuaje es caro y duele, quitárselo lo es mucho más. Me borro 20, hay cinco que me dejo. No os digo que no os hagáis ninguno, pero sí que os lo penséis bien antes de hacerlo y que no sean muchos”, señaló la española.

La modelo mostró el avance de uno de sus tatuajes Captura de video

“Cuando me los hice, ya era modelo. Y, obviamente, se puede ser modelo teniendo tatuajes. Pero, desde que los tengo, el número de sesiones para las que me llaman es mucho menor, porque tienes un rollo que no a todas las marcas les encaja. Ese es el por qué de borrármelos”, contó Kisiel, y mostró el avance de la eliminación de un diseño de una serpiente en el brazo: “Le queda poquito”.

El debate en las redes sociales

Kisiel advirtió del proceso con la técnica láser: “Cuando llevas unas cuantas sesiones, la poca tinta que queda es la más resistente y tienen que subir la potencia de la máquina. Ahí es cuando te hacen polvo”, describió, mientras mostró las marcas que presenta en la piel por el tratamiento. Y contó por qué decidió borrar sus tatuajes, además de la razón referente al trabajo: “Imagínate llevar una misma remera cada día, te vas a cansar”.

También lanzó algunos consejos para aquellos que tengan en mente tatuarse: “Que sean pequeños, finitos y superficiales. No a los tatuajes con color, porque esa tinta nunca se va del todo. Y que sean en sitios escondidos, para no aburrirse tan rápido”. Y cerró: “Jamás os tatuéis el nombre de vuestra pareja”.

El video suscitó un gran debate en esa red social, con opiniones dispares. “Yo ya llevo seis años con mis tatuajes y los amo, tengo alrededor de 40, así que en todos los casos no es igual”, señaló un usuario. “Hacerte un tatuaje pensando que podés quitártelo me parece un error de base”, apuntó otro. Un tercero advirtió: “La recomendación debería ser estar convencido para hacérselo. Agradezco no tener ninguno”.

LA NACION