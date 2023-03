Tenía un buen trabajo en la Argentina pero decidió emigrar a España con sus hijas: “Sentía que no pertenecía”

escuchar

Una usuaria de Twitter elaboró una reflexión que enumera los motivos por los cuales tomó la decisión de emigrar y se diferenció de otros argentinos que se van a raíz del difícil contexto político y económico que atraviesa el país. El mensaje, que se volvió viral en la red social, está dirigido a aquellos que, como ella, viajaron con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades. En diálogo con LA NACION, dio más detalles de la nueva vida que recorre junto a su familia.

Bajo el usuario @VeruKaTrip, la mujer, madre de dos niñas, relató detalladamente que se fue al exterior en 2019. “En aquel momento no se hacía foto de pasaporte triste o con bronca”, introdujo.

El tuit que se volvió viral @VeruKaTrip

Por otro lado, se refirió acerca de los sentimientos que pasaron por ella a la hora de armar las valijas: “Nunca me fui enojada, no me fui por temas políticos, ni siquiera económicos. Me fui porque nunca me sentí parte. Me fui porque vivía pensando que fuera mi vida sería mejor”.

En la misma publicación, aclaró: “No fue fácil, emigrar no es fácil. Es verdad que podría haber sido peor, pero a pocos meses de llegar acá me separé, vino la pandemia, hubo muertes y nacimientos que desde lejos pegan peor. Igualmente emprendí, me adapté, mis hijas son felices y no puedo pedir más. Agradecida”.

El descargo de la protagonista en cuestión recibió cientos de reacciones por parte de los usuarios de la plataforma virtual, donde el posteo recibió más de 80 mil visualizaciones.

“Te abrazo fuerte, no estás sola. Cada uno tuvo un motivo, a algunos les fue bien y a otros no. Son experiencias personales. Gracias por compartir”; “Te llevaste el deseo de una mejor vida, emigrar hace nacer un estado de alegría y desafío que pocos superan o se integran culturalmente. Objetivo alcanzado en tu caso”, fueron algunos de los mensajes alusivos.

Algunos de los mensajes que recibió en la publicación Twitter

Una historia de cuatro años envueltos en cambios

Tras la repercusión que tuvo con la publicación, y en diálogo con este medio, profundizó más sobre el tema y especificó que en la actualidad se encuentra en Vigo, España, donde se instaló en 2019.

“La decisión de emigrar empezó cuando era muy pequeña, pero se hizo más fuerte en un viaje de estudios a Londres cuando tenía 18 años. Nunca tuve un motivo económico o político, pero con los años y ya siendo madre el tema de la seguridad fue clave. En principio quería irme porque no me sentía cómoda donde estaba, tenía una sensación de no pertenecer ahí. Es muy fuerte y difícil de expresar porque pueden tomarlo a mal los que te rodean. Si no fuese porque mi ex no quería emigrar lo hubiese hecho mucho antes. Pero finalmente cuando él se decidió elegimos España, ya que sus padres son gallegos”, sostuvo.

En cuanto a la determinación que la llevó a dar un giro radical en su vida, explicó que todo se dio de manera natural: “En mí tuvo un impacto positivo, porque cuando salí de mi zona de confort pude descubrirme”. Respecto de cómo era su rutina en la Argentina, específicamente en Ramos Mejía, Buenos Aires, reveló: “Estudié abogacía y repostería. En el momento de emigrar estaba trabajando en la ANMAT, así que se puede decir que estaba bien asentada”.

La protagonista eligió Europa como el lugar seguro para emigrar Gentileza

Vigo, la ciudad que eligió para reinventarse

Según relató, en el destino que eligió encontró varios beneficios que la hacen sentir cómoda: “Me gusta todo, es difícil elegir, pero lo que más valoro es la naturaleza que nos rodea, los montes, la playa, el río. Cuando llegué empecé a trabajar en un bar de copas, pero con la pandemia cerraron así que decidí emprender y ahora tengo una librería”.

A pesar de la plenitud que obtuvo, y la aceptación que recibió por parte de los ciudadanos españoles, hay algo que extraña: los seres queridos. “Es lo que más pesa, porque la Argentina que extraño ya no existe hace mucho tiempo. Volví hace tres años para el casamiento de mis mejores amigos, pero espero regresar pronto”, aseveró.

Con el propósito de reflexionar acerca de los pasos que dio hasta el día de hoy, concluyó con un mensaje dirigido hacia aquellos que buscan nuevos horizontes. “Les diría que se animen. La vida es una sola y pasa volando. Es cliché lo que digo, pero real. Hay que sacarse los miedos y prejuicios y salir a por lo que deseamos, sea emigrar o cualquier otra cosa. Nunca es tarde”.

En las redes sociales comparte fotos de sus viajes por el mundo Instagram @veruka_trip

En simultáneo a su trabajo en la librería que instaló en Vigo, comparte cientos de tips y anécdotas de sus recorridos en el Instagram @veruka_trip como un espacio de acercamiento con sus respectivos seguidores y familiares.