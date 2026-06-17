Una terapeuta sexual explica las cinco “peores cosas” que podés decirle a tu pareja en la intimidad

Hablar de sexo dejó de ser un tabú para muchas personas, pero eso no significa que la comunicación dentro de la pareja siempre sea sencilla. De hecho, especialistas en sexualidad aseguran que una de las dificultades más frecuentes todavía es expresar deseos, necesidades o incomodidades de manera respetuosa.

En este contexto, un grupo de terapeutas sexuales consultados por el portal VICE identificó algunas expresiones que pueden afectar negativamente la intimidad y generar inseguridades innecesarias. Según explican, muchas veces no se trata de la intención detrás del comentario, sino del efecto que puede tener en la otra persona. A continuación te dejamos las cinco frases que es recomendable evitar.

Algunos comentarios sobre el cuerpo, los movimientos o incluso las expresiones faciales pueden generar incomodidad en el otro (Foto: Pexels)

1. “¿Ya terminaste?”

Para los expertos, esta es una de las preguntas más molestas que pueden hacerse durante un encuentro íntimo. Según explicó la terapeuta sexual Annabelle Knight, este tipo de comentarios puede generar presión y ansiedad, sobre todo cuando una persona siente que debe apresurarse para cumplir una expectativa.

“Preguntarle a tu pareja si está a punto de terminar puede hacerla sentir apresurada, poco valorada o incluso cohibida. Presionar a tu pareja puede dificultar que se relaje y disfrute plenamente de la experiencia, e incluso puede retrasar aún más su orgasmo”, señaló la especialista.

2. “¿Por qué respiras tan fuerte?”

La respiración acelerada suele ser una respuesta natural del cuerpo durante la actividad física y emocional intensa. Sin embargo, llamar la atención sobre este aspecto puede generar incomodidad y romper el clima de confianza que se construye durante la intimidad.

Los expertos coinciden en que, salvo que exista una preocupación genuina por la salud de la otra persona, lo mejor es interpretar este tipo de señales como una reacción normal del organismo.

3. Hacer caras de asco o desprecio

No siempre las palabras son las que generan daño. Algunas veces son los gestos los que pueden afectar la autoestima y la confianza de la pareja. “En momentos de tensión, recibir una mirada de disgusto puede incluso dañar la relación. Puede hacer que alguien se sienta rechazado o indeseable al instante, lo que conlleva angustia emocional, falta de confianza y una ruptura en la comunicación”, explicó Knight. Por eso, cuando algo genera incomodidad, los especialistas recomiendan expresarlo de manera respetuosa y constructiva en lugar de transmitir rechazo mediante gestos.

Los gestos también puede arruinar un encuentro íntimo Corbis

4.“¿Es tu primera vez?"

Aunque esta pregunta suele hacerse sin intención de herir al otro y quizá para cuidarlo, puede generar aún más incomodidad. Por otro lado, si es dicho a una persona que ya es una persona activa, puede ser considerado una gran ofensa a su desempeño en la cama. “Para alguien con menos experiencia, centrar la atención en esto puede hacerle sentir increíblemente incómodo, e incluso infantilizarlo”, argumentó la doctora.

5.“¿Es normal transpirar tanto?"

La transpiración es una reacción natural del cuerpo durante cualquier actividad física intensa, incluida la intimidad sexual. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse avergonzadas si su pareja señala este aspecto en pleno acto. “Sudar es algo que no se puede controlar durante el esfuerzo físico y es una respuesta normal del organismo”, indicó la experta.