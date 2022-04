Una tiktoker reveló el truco infalible para envasar productos al vacío en casa y sin comprar nada

La pastelería tiene ciertas características que hay que contemplar. Más allá de las preparaciones, cuidados e ingredientes, es sabido que los platos rara vez se terminan en una merienda o desayuno. Es decir, una torta puede durar varios días guardada, un brownie se come en tandas y las galletitas se reservan para consumir con el mate de la mañana, el té de la tarde y -por qué no- de postre. Así, lo que se cocinó, por ejemplo, un lunes, tiene que conservarse fresco durante los siete días de la semana y lograr eso no es nada fácil.

Para ello, Sarah Crawford, conocida en TikTok como @bromabakery, le compartió a sus 400.000 seguidores un paso a paso ideado por ella misma para poder guardar las preparaciones dulces en bolsas y “envasarlas al vacío” para que se conserven en frío durante mucho tiempo más de lo normal. Así, si sobra o se prepara en cantidad, se puede recuperar días más tarde y comerlo días después como si recién saliera del horno.

Como guardar las galletitas frescas

“Si sos como yo y querés galletitas frescas, pero sos muy impaciente como para preparar todo un paquete de galletitas y solo las querés inmediatamente, así es como lo soluciono”, explicó Sarah al comienzo de un video que compartió en TikTok y que al día de hoy supera el millón de reproducciones. Luego, entre chistes y sonrisas a cámara, desarrolló el paso a paso:

Tomar un puñado de galletitas.

Agarrar una bolsa con cierre hermético.

Poner tres galletitas en la bolsa, procurando que estén bien espaciadas la una de la otra.

Cerrar la bolsa, pero no por completo; de manera tal que quede una pequeña abertura en un extremo.

“Vamos a hacer un cierre al vacío humano. Ciérrenla pero dejen un poquito abierto y hagan así”, relató. De esa manera, acercó la boca al espacio de la bolsa que no estaba cerrado y empezó a aspirar el aire que quedaba dentro. “¡Ven! Ahora tenemos galletitas envasadas al vacío. Las podemos poner en el freezer y como no hay aire adentro, siempre van a estar frescas”, advirtió orgullosa.

Tras haber aspirado el aire, el empaque parece envasado al vacío por una máquina TikTok

“No me confronten en los comentarios, esto es perfectamente sanitario. Ahora las dejamos en el freezer y todo lo que hay que hacer es sacarlas cuando quieran, dejarlas que entren en temperatura y finalmente... ¡frescas!”, completó mientras comía una de las galletitas.

El video fue un rotundo éxito y en los comentarios las personas le hicieron caso. Muy pocos se animaron a enfrentarla y decirle que era poco higiénico dado que la inmensa mayoría compartió su propia experiencia y comentó que había funcionado a la perfección.

El truco, según contaron los usuarios, aplica con cualquier tipo de preparación dulce: galletitas, muffins, brownie, budín y pastelitos. No obstante, para aquellos que quieren aplicarlo a lo salado, ni la tiktoker ni sus seguidores pudieron constatar si sirve para ese tipo de preparaciones. En caso de querer incursionar y averiguarlo, se recomienda la apropiada consulta con los expertos para evitar cualquier tipo de contaminación que ponga en riesgo la salud de los comensales.