“¡No mastiquen hielo!”: la contundente recomendación de un dentista que se volvió viral

Los dientes son un componente principal del cuerpo humano. Al ser la sustancia más dura del mismo, permite masticar los alimentos. También juegan un papel importante a la hora del habla y en la estética de las personas. Su cuidado exige un cepillado que abarca hasta cuatro veces por día y también otra serie de recomendaciones de los odontólogos, como la que brindó un profesional en su cuenta de TikTok y que alertó por una práctica muy habitual que puede dañar la cavidad bucal.

El usuario @the.teeth.doc marcó enfáticamente el error que cometen algunos de sus pacientes al morder esos bloques de agua congelada que pican y dañan el esmalte de la dentadura hasta fracturar una de esas piezas, lo que trae consigo un costoso tratamiento de reparación. En el vídeo que circuló en su red social se ve como una de las muelas afectadas por este proceso se desprende en dos pedazos al tocar con una de las pinzas.

En un texto que acompaña al contenido multimedia, expresó: “¡No mastiquen hielo, muchachos! son ‘sustancias que anhelan y mastican que no tienen ningún valor nutricional, como hielo, arcilla, tierra y papel’. Masticarlo rompe los dientes y puede ser un síntoma de un problema mayor, como la anemia”.

Un dentista revela por qué nunca hay que masticar hielo

Con 386 mil ‘Me gusta’, el vídeo arrojó respuestas de muchos followers con diversas opiniones sobre el caso, desde la experiencia de haber pasado por un dentista, hasta desde el desconocimiento y la impresión de ver como se parte una pieza dental.

“Así es como me rompí un diente cuando era más joven y ahora estoy esperando a que se me caiga porque se me cayó la otra mitad”, fue uno de los comentarios destacados de uno de los seguidores, que avaló la teoría del tiktoker con el relato de su experiencia. Otros, escépticos a esta medida preventiva, descartaron por completo la afirmación y hasta dilucidaron que esa persona perdió su diente por una caries que se originó en la zona: “Eso no es una cavidad afectada por el hielo, se puede ver por la enorme abolladura negra. No soy dentista, pero lo puedo observar”.

El sitio News Medical Today analizó la situación descripta y evaluó las causas y consecuencias del mismo: “Consumir mucho hielo puede dañar el esmalte dental y causar grietas o astillas en los dientes. Esto puede generar más problemas, como una mayor sensibilidad a la temperatura y dolor bucal”.

Esta práctica suele ser común e involuntaria, más en épocas de altas temperaturas que obligan a las personas a refrescarse continuamente: “Los que que mastican hielo continuamente pueden necesitar tratamiento dental para las caries, incluido el reemplazo de los empastes perdidos”. Para justificar con un dato estadístico, agregaron: “En un informe de caso, los médicos relataron que alguien que masticó 30 cubitos de hielo o más cada día durante más de 20 años, usando los dientes del lado izquierdo, experimentó cambios en la mandíbula y caries en ese lado solamente”.