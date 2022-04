Le dejó una nota por ruidos molestos a un vecino pero lo que descubrió aterrorizó a todo el edificio

La convivencia entre vecinos se vuelve difícil cuando se desobedecen las normas establecidas por el consorcio del edificio. Aquellos que las incumplen atentan con la calidad de vida de los demás y genera una discusión de nunca acabar. Sin embargo, en esta oportunidad, lo que pareció ser un reclamo sorprendió indudablemente a uno de los residentes.

En Argentina, un joven mostró una nota que recibió un vecino... ya fallecido. ¿Lo insólito? En el escrito, la inquilina del piso que está abajo le pidió que deje de hacer ruido por la madruga. Pero resulta que ya nadie habita ese departamento.

El tuit en el que el vecino del edificio comenzó con la historia Captura de

El usuario de Twitter @CepaSinGluten subió una foto del mensaje. “Hola: Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo. No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto. Hace que nos despertemos con esa bolita rebotando. Muchas gracias. Vecina del 11 B”, decía.

Por su parte, el hombre explicó que él también sentía los ruidos que provenían desde el mismo lugar. “Eso es solo una parte. A la madrugada también se escuchan como si corrieran muebles. Siempre creí que venía del piso de arriba todos esos ruidos”, explicó en otro mensaje.

Si hasta ahí la historia es llamativa, particular y misteriosa, el joven reveló un dato que generó más inquietud y dudas entre sus seguidores. Si bien varias personas lo pasaron por desapercibido, en la postal donde se ve el escrito también se visualiza una puerta de madera junto a una cruz. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, la extrañeza es que no se ve el picaporte y hay una particular razón.

El vecino contó los motivos por los cuales no hay un picaporte en la puerta Captura de Twitter

“Rompieron la puerta, lo encontramos muerto en el baño. Nunca más cambiaron el picaporte”, explicó el usuario, quien respondió la duda de una seguidora que sí notó su ausencia.

El relato, que parece ser la réplica de una verdadera película de terror, recibió más de 145 mil Me gusta y miles de retuits con respuestas de todo tipo: experiencias similares, recomendaciones, infaltables memes y hasta una posible explicación.

“Hace años le dije al portero si alguien se había mudado al lado porque la noche anterior escuché golpes en la pared. ‘No, sigue vacío, debe ser de arriba’, me dijo. Compruebo que se sentían ahí. Bueno, fantasma. Ahora el de arriba está vacío y se escuchan ruidos de ahí”, relató una mujer.

“Te digo que llames a un espiritista y te vayas de ahí urgentemente”, sugirió un usuario. En tanto, otra joven, en tono de broma, escribió: “La próxima reunión de consorcio”, junto a la imagen de una escena de la icónica novela mexicana El Chavo del 8.

El ingenio y el humor no faltó en esta historia viral Captura de Twitter

¿Fin del misterio?

Si llegó la tranquilidad en esta historia de terror, fue gracias a una persona que explicó las posibles causas del ruido que mencionó la vecina. “Eso que se escucha como una bolita rebotando en el piso, en realidad es un sonido producido por las tuberías entre piso y paredes vecinas debido a la presión y en la física ese efecto es llamado golpe de ariete”, comentó un seguidor.

En el mismo tuit, otra persona coincidió con el concepto y agregó: “Sucede en una banda de edificios. Es como si arriba estuvieran golpeando algo de metal contra el piso, pero son los caños de agua”. De esa forma, lo que pareció ser un suceso perturbador, finalmente el mensaje con la posible explicación dejó un poco de paz.