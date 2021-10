Vaticinan que Elon Musk se encamina a convertirse en el primer billonario del planeta: las causas

A raíz del posicionamiento de Tesla Inc, Elon Musk (50) se ha convertido en la persona más rica del mundo. Sin embargo, los especialistas creen que será su firma aeroespacial SpaceX la encargada de convertirlo en el primer billonario del planeta.

Tras una venta de acciones de su compañía aeroespacial Space X, Elon Musk se consolidó como el hombre más rico del planeta con un patrimonio que supera los 240.000 millones dólares. A raíz de este nuevo gran paso en su carrera, amplió la brecha que lo separa de otros multimillonarios del mundo como Jeff Bezos, fundador de Amazon.

A raíz de este hecho trascendental en el ranking de los más poderosos del mundo, el analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, escribió un artículo para los inversores titulado SpaceX Escape Velocity… Who can catch them? En dicho texto, el especialista brinda las razones de por qué la firma aeroespacial hará que el magnate se convierta en el primer billonario de la Tierra.

“Lo que SpaceX está haciendo es desafiar cualquier noción preconcebida de lo que era posible y el marco de tiempo posible, en términos de cohetes, vehículos de lanzamiento e infraestructura de apoyo. Más de un cliente nos ha dicho que si Elon Musk se convierte en el primer billonario no será por Tesla. Otros han señalado que SpaceX puede eventualmente ser la empresa más valiosa del mundo en cualquier industria”, precisó Jonas en declaraciones que reproduce CNBC.

Una vista del despliegue de satélites en órbita de Starlink

Para justificar su afirmación, Jonas sostiene que la solidez de SpaceX radica en que no solo puede percibirse como un empresa poderosísima, sino que también es posible analizarla por las distintas ramas que abarca en la actividad aeroespacial. “SpaceX es como múltiples compañías en una, que abarcan la infraestructura espacial, la observación de la Tierra, la exploración del espacio profundo y otras industrias. Su negocio de comunicaciones por el satélite Starlink es el mayor contribuyente a su estimación de valoración”, añadió.

En la opinión del experto de Morgan Stanley, la compañía de Musk ha creado un “doble comando” de desarrollo tecnológico con sus cohetes reutilizables y los satélites Starlink. La firma basa la mayor parte de la valoración de Space X en el potencial de ingresos de la red de Internet satelital Starlink, de la que Musk había anticipado que podría generar hasta 30.000 millones de dólares en ingresos al año.

Se calcula que Musk posee aproximadamente la mitad de las acciones de SpaceX, por lo que la compañía de cohetes aún tiene mucho camino por recorrer. Y en ese camino, su fundador y CEO podría marcar un nuevo hito en la historia mundial de las finanzas.