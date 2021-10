William Shatner, de viajar al espacio como el capitán Kirk en TV a hacerlo en la vida real

William Shatner finalmente pudo cumplir este miércoles su sueño de viajar al espacio. El actor de 90 años, conocido por su famoso rol del capitán James T. Kirk en Star Trek, se convirtió en la persona más longeva de la historia en emprender dicha travesía, la cual realizó en la nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

El actor William Shatner viajó al espacio con Blue Origin, de Jeff Bezos, y se convirtió en la persona más longeva en hacerlo Facebook: williamshatner/ Blue Origin

Según lo informado por la agencia AP, Shatner y sus tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de 107 kilómetros sobre el desierto del oeste de Texas en la capsula automatizada, y luego emprendieron el regreso en paracaídas de manera segura a la Tierra.

This was the voyage of the RSS First Step today. Its mission: encounter Earth from incredible views at apogee pic.twitter.com/Gzsnkv97K9 — Blue Origin (@blueorigin) October 13, 2021

El vuelo duró poco más de 10 minutos e impactó profundamente al canadiense. “Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le expresó Shatner a Bezos tras salir de la escotilla. Recordemos que el magnate es un fanático acérrimo de Star Trek y que el viaje de Shatner fue una invitación especial. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento en este momento. No quiero perderlo”, añadió el actor, visiblemente conmovido.

El actor de Star Trek toca el timbre antes de despegar desde la región del oeste de Texas, a 40 kilómetros al norte de Van Horn JOSE ROMERO - BLUE ORIGIN

Asimismo, Bezos condujo a los cuatro tripulantes hasta la plataforma de lanzamiento, cerró la escotilla después de que abordaran el cohete de más de 18 metros, y permaneció allí para recibirlos cuando la capsula flotó de regreso. “Hola, astronautas ¡Bienvenidos a la Tierra!”, dijo con alegría mientras abría la escotilla de la capsula New Shepard.

🖖 @WilliamShatner We wish you all the best on your flight to space.



You are, and always shall be, our friend. https://t.co/5nmXfvMydU pic.twitter.com/oL65h3y9Hi — NASA (@NASA) October 13, 2021

El vuelo en cuestión incluyó tres minutos de ingravidez y una vista de la curvatura de la Tierra, y fue narrado con mucho entusiasmo por la comentarista Jacki Cortese. “Es un momento como para pellizcarse”, expresó la mujer antes del despegue. Por otro lado, la NASA también le dedicó unas palabras en Twitter al intérprete. “Te deseamos lo mejor en tu viaje al espacio. Eres, y siempre serás, nuestro amigo”, escribieron en tuit con una imagen de Shatner. En cuanto a sus reflexiones posteriores, el actor declaró que el viaje fue “muy impactante”.

El cohete New Shepard es lanzado PATRICK T. FALLON - AFP

“Todo es mucho más poderoso”, remarcó Shatner. “Bang, esto te golpea. No fue para nada como el simulador... ¿Podré sobrevivir a las fuerzas G? ¿Seré capaz de sobrevivirlo?”, añadió, en cuanto a las inquietudes que se le fueron presentando.

“Estoy aterrado”: las palabras de Shatner antes del viaje

Chris Boshuizen, William Shatner, Audrey Powers y Glen de Vries viajaron este miércoles al espacio

Hace unos días, durante su visita a la Comic-Con de Nueva York, el canadiense compartía el temor que le generaba el viaje. “¡Voy a ir al espacio! ¿Voy a ir a dónde?”, comenzó diciendo. “Jason se me acercó hace un año y medio y me dijo: ‘¿Sabés que están empezando a enviar estos cohetes con personas al espacio?’”, dijo, en alusión a cuando Jason Ehrlich, su amigo y productor del reality del que forma parte el actor, Better Late Than Never, le comentó del proyecto. “¿No sería algo importante si el Capitán Kirk fuera?’, me dijo y yo respondí: ‘Jason, por Dios, a nadie le importa que el Capitán Kirk vaya al espacio ¡Esa serie fue hace 55 años!”.

La réplica de la cápsula de Blue Origin en la que Shatner viajó al espacio MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, Ehrlich no bajó los brazos. “Siguió vendiéndome la idea ¡Y Dios bendiga su alma!”, expresó Shatner, para luego hacer referencia los miedos que lo sobrevolaban . “Estoy aterrado. Soy el Capitán Kirk y tengo terror de ir al espacio. ¿Sabés? No estoy realmente atemorizado... bueno, si lo estoy. Es algo que va y viene, como una brisa fresca de verano”, describía. “Tenés tres minutos para mirar el abismo del espacio y la belleza de este oasis que es la Tierra. Yo planeo apretar mi nariz contra la ventana, ¿sabés? Y mi única esperanza es no ver a alguien más mirándome desde afura”, sumó.

William Shatner como el capitán James T. Kirk