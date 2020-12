Veganos y sostenibles: así son los shampoo más jóvenes del mercado

Con foco en la sustentabilidad y los ingredientes naturales, Garnier Fructis se posiciona como una marca innovadora a la vez que divertida. La apuesta por la green beauty. Y cómo es la nueva línea para un "súper pelo".

El mundo de la cosmética está cambiando. Y la transformación no pasa solamente por las fórmulas cada vez más naturales, o la reciclabilidad de los envases, sino que se trata de una mirada más integral que de verdad conecta con lo que los consumidores están pidiendo.

Es que hoy, más que nunca, las preocupaciones ambientales, sanitarias y sociales resultan vitales. Sin ir más lejos: los acontecimientos de los últimos meses han realzado de forma inédita la demanda del público por marcas en las que pueda confiar, que sean transparentes y que estén comprometidas a ser mejores, sobre todo en lo que se refiere a su impacto en el planeta.

La industria de la belleza no es ajena a ese clamor. Garnier, la marca número uno de belleza natural y cuarta marca de belleza del mundo, lanzó este año nuevos shampoo y acondicionadores de su línea Fructis Hair Food. ¿Qué tiene de especial el lanzamiento? Para empezar que los productos están formulados con súper frutas y recargados de nutrientes para hidratar, reparar, nutrir y fortalecer hasta lograr un "súper pelo".

Pero eso no es todo. Estos shampoo y acondicionadores son además veganos, tienen un 98% de ingredientes de origen natural, no están testeados en animales y no contienen siliconas, ni tampoco colorantes artificiales. Su fórmula es, además, 94% biodegradable.

Como diferencial adicional presenta unas nuevas etiquetas, cada vez más trasparentes y claras. Ahora se pueden encontrar ahí mismo todos los ingredientes decodificados en el pack, para que los consumidores puedan entenderlos fácilmente y de un simple vistazo.

El secreto para un "súper pelo"

La nueva línea viene en cuatro variedades para cuatro diferentes tipos de pelo, cada una de ellas con su particular perfume. Los shampoo se unen a las también innovadoras cremas de tratamiento elaboradas con ingredientes naturales para lograr así un "menú completo" de nutrición para el pelo:

Garnier Fructis Hair Food Palta : formulado con aceite de palta que nutre intensamente. Ideal para el pelo seco.

: formulado con aceite de palta que nutre intensamente. Ideal para el pelo seco. Garnier Fructis Hair Food Coco : con todo el poder del aceite de coco, es capaz de reparar hasta el cabello más dañado. Además, aporta brillo y suavidad mientras nutre e hidrata.

: con todo el poder del aceite de coco, es capaz de reparar hasta el cabello más dañado. Además, aporta brillo y suavidad mientras nutre e hidrata. Garnier Fructis Hair Food Banana : está enriquecido con extracto de banana y resulta perfecto para el pelo débil, ya que aporta nutrición y fuerza.

: está enriquecido con extracto de banana y resulta perfecto para el pelo débil, ya que aporta nutrición y fuerza. Garnier Fructis Hair Food Aloe: pensado para pelo deshidratado, contiene aloe vera orgánica, que aporta una nutrición más ligera.

Un futuro brillante

Hace años que Garnier trabaja para crear e incorporar al mercado de consumo masivo fórmulas cada vez más naturales y con más ingredientes sostenibles. De hecho la marca lanzó recientemente "Green Beauty", una iniciativa que busca liderar el cambio en la forma en que opera la industria de la belleza a partir de unos objetivos claros y a corto plazo.

En concreto: para 2022 se propone que todos los ingredientes renovables serán abastecidos de forma sostenible. Y de cara al 2025, que los productos serán hechos con cero plástico virgen; que todos los envases serán reutilizables, reciclables o compostables y que todos los sitios industriales serán de carbono neutral. También se facultará a 800 comunidades a nivel mundial como parte de su programa de abastecimiento solidario.

La idea, en suma, pasa por transformar cada etapa de la cadena de valor reduciendo o erradicando el impacto ambiental. "Green Beauty es un enfoque integral de la sostenibilidad para mejorar todos los pasos de nuestra cadena de valor, desde el suministro de ingredientes hasta las fórmulas, desde el embalaje reciclado hasta las fábricas de carbono neutral", expresó al respecto Adrien Koskas, Presidente Internacional de Garnier.

Es así como la marca sigue ofreciendo productos con fórmulas innovadoras y creadas a partir de ingredientes naturales, todo mientras busca eficiencia en cada producto y mantiene su compromiso con el medio ambiente: una prueba más de que lo que viene se llama "Green Beauty" y está imbuido de un espíritu de cuidado, cuidado de nosotros mismos y del ambiente que nos rodea.

