Verano, cuerpo y bienestar: por qué Mar del Plata se vuelve un laboratorio de cuidado personal

El verano es el momento ideal para revisar y ajustar las rutinas de bienestar corporal. El calor, la humedad, la exposición al sol y la mayor vida al aire libre vuelven más exigente el día a día e invitan repensar hábitos e incorporar productos pensados para jornadas más largas y activas, en línea con tendencias que también se observan a nivel global.

En ese marco, Dove eligió la Costa Atlántica para presentar Dove All Body Deo, un producto que propone una nueva forma de abordar el olor corporal y el confort diario, alineada con los cambios en los hábitos y las demandas de los consumidores durante la temporada.

Probar el producto forma parte central del recorrido por la experiencia Dove All Body Deo. san.sacristan

En un bus interactivo frente al mar, la marca propone un recorrido que integra bienestar y disfrute, con un espacio íntimo para probar los productos, además de maquillaje con glitter, DJ sets en vivo, juegos con sorteos y la posibilidad de llevarse una foto instantánea como recuerdo de las vacaciones.

Glitter, fotos instantáneas y momentos compartidos: el bus propone una pausa lúdica en medio del verano. san.sacristan

Puede visitarse en Playa Varese, de miércoles a domingo durante todo enero, de 15 a 19.30 h. Además, este viernes la propuesta suma una clase de yoga frente al mar, de 18 a 19.30 h, con merienda incluida, pensada para reforzar la experiencia de bienestar en un entorno relajado.

DJ sets en vivo y música acompañan el recorrido por la experiencia Dove All Body Deo. san.sacristan

Una solución alineada con las tendencias globales

Dove All Body Deo se inscribe en una categoría que gana terreno en distintos mercados del mundo: los desodorantes para todo el cuerpo. A diferencia de las fórmulas tradicionales enfocadas únicamente en las axilas, estas propuestas están pensadas para aplicarse en zonas como el pecho, la espalda o los muslos, ampliando el concepto de frescura diaria. La línea se presenta en dos formatos —aerosol y crema—, ambos dermatológicamente testeados, sin alcohol y sin aluminio; en el caso de la crema, además, con testeo ginecológico.

A través de juegos interactivos, los visitantes pueden participar por sorteos y premios. san.sacristan

El enfoque apunta a una mirada integral del bienestar. El sudor cumple un rol clave en la regulación térmica, pero el calor y la humedad favorecen la aparición de olor corporal. Frente a ese desafío, las nuevas generaciones de desodorantes buscan controlar el olor sin bloquear por completo la transpiración, acompañando estilos de vida activos y condiciones climáticas exigentes.

Durante el verano, varios factores explican el crecimiento de este tipo de productos: el aumento de la sudoración, el uso de ropa más liviana y el mayor movimiento incrementan tanto la necesidad de frescura como la fricción en distintas zonas del cuerpo. En ese contexto, Dove All Body Deo se presenta como un aliado para el día a día, pensado para acompañar rutinas que incluyen playa, caminatas y actividades al aire libre.

Juegos interactivos y sorteos invitan a participar y quedarse un rato más dentro del bus. san.sacristan

La propuesta refuerza esta lógica al combinar la innovación del producto con una experiencia enfocada en el disfrute, el movimiento y la confianza personal, integrando música, juegos y espacios de interacción que invitan a conocer y probar la novedad en un entorno relajado para los veraneantes.

Dove All Body Deo, una propuesta pensada para acompañar jornadas largas y activas durante el verano. san.sacristan

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.