Viajó con su familia y la niñera a Disney y un detalle en una foto reveló una secreta relación que mantenía su esposo

Un viaje familiar a Estados Unidos, que en principio parecía soñado, se transformó en una pesadilla para una mujer británica, quien al mirar las fotos de su estadía en Disney World advirtió que su marido le era infiel con la niñera. Natalie, la mujer en cuestión, luego se separó, realizó su descargo en las redes sociales y denunció amenazas de quien era su empleada.

El plan de la pareja fue permanecer durante un mes en los Estados Unidos y, con el fin de dedicarse a disfrutar del tiempo libre y descansar, decidieron llevar a las niñeras para ayudarlos con sus hijos. La estadía fue tal como la esperaban, aunque los problemas para Natalie empezaron cuando ya en Inglaterra advirtió un detalle en las fotos del famoso parque de diversiones que terminó con su relación.

“Fuimos a Disneyland en Orlando y llevamos a la niñera con nosotros para ayudar con los niños, no con el esposo”, ironizó la mujer de 33 años, en su cuenta de TikTok. “Estaba revisando fotos antiguas y encontré más de una donde estaban demasiado cerca”, agregó en referencia a una imagen puntual en el famoso Splash Mountain. En la foto, su exesposo y la niñera van sentados demasiados juntos el uno con el otro y en el asiento de adelante iban ela y una de sus hijas.

La foto que la Natalie publicó en su TikTok y le sirvió como prueba para advertir la infidelidad de su marido. Captura: @ibizadaze

La mujer británica, de 33 años, luego le pidió el divorcio a su marido y lo que siguió fue la confirmación de sus sospechas: su expareja y la niñera se mudaron juntos en la casa familiar que ella dejó. De hecho, ahora no puede ver a sus hijas, además aseguró que su exempleada la amenazó y, consecuentemente, ingresó en una crisis personal que la llevó a emigrar a España, donde obtuvo un empleo en Ibiza.

“Ella me envía mensajes despreciables. Cuando yo me fui de la casa en la que vivía con mi ex, ella se mudó al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir para buscar a mis hijos. Ella me traicionó ¿Cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo?”, declaró recientemente en un video publicado en TikTok.

Y continuó: “Me pregunto qué edad tendrán mis hijos cuando sumen dos y dos, y se den cuenta de que lo que hizo su padre con su niñera fue más que inapropiado”. No obstante, si bien muchos de sus seguidores la apoyaron, hubo una buena parte que le cuestionó que solo critica a la niñera y no con el mismo tenor a su exmarido.

“Mi exesposo en realidad ha sido bastante encantador, arrepentido y simplemente dulce considerando la situación. Mientras que ella, la niñera ha sido todo lo contrario”, fue una de las frases de Natalie que generó las posiciones encontradas entre los usuarios.

Con todo, Natalie reflexionó: “Al final del día, si realmente se aman, acaban de tener un bebé juntos, entonces ¿Quién soy yo para evitar que estén juntos? La forma en que se manejó fue tan incorrecta y su actitud hacia mí es tan incorrecta. ¿Cómo es posible que sea tan horrible conmigo?”.