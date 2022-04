Una vendedora arrasa TikTok por atender a un niño con discapacidad con lenguaje de señas

En el mundo de hoy, la empatía es un elemento importante para comprender las problemáticas y necesidades de otras personas, tal y como fue el caso de la vendedora en una tienda de España, quien se hizo tendencia en la red social china, TikTok, por mostrarse sumamente amable como comprensiva con un cliente con discapacidad, por lo que se ganó más de un elogio por su comportamiento solidario.

La protagonista se llama Belén Santo (@santobelen__), quien cuenta con poco más de 250 mil seguidores en esta plataforma, la misma que viene dando mucho de qué hablar por su vivencia cuando le tocó atender a un niño con sordera en la ciudad de Vitoria, España, razón por la cual ha acumulado, hasta el momento, alrededor de 5,4 millones de reproducciones. Y la cifra sigue creciendo.

En el video, la joven empieza su relato de esta manera: “Había un niño que no paraba de mirarme cuando entraba a la tienda, y puse más atención en él. Me di cuenta que era sordo cuando le vi un aparato en el oído. Claro, me miraba porque con la mascarilla no sabía si le estaba hablando o no”.

Belén cuenta en TikTok el destacado gesto que tuvo con un niño con discapacidad

Al notar esto, Belén decidió recurrir al lenguaje de señas para darle las “gracias”, ante lo cual, narra, el menor se sintió muy complacido. “Y el niño se emocionó mucho”, contó. Pero esto no quedó aquí, pues reveló que tras esta experiencia con el pequeño, tomó una decisión importante que le ha valido mucho reconocimiento en TikTok.

“Toda la semana estuve aprendiendo palabras y frases en lenguaje de signos para poder decirle algo siempre que entraba porque le vi mucha emoción en sus ojos”, agregó Belén, quien parece tener alrededor de 20 años. En este mismo sentido, expresó que, cuando el niño regresó a su tienda, ella le preguntó “hola ¿qué tal?”, a lo que el infante, muy contentó respondió: “Bien”.

En Instagram, Belén tiene más de 40 mil seguidores Instagram @santobelen_

De inmediato, la caja de comentarios de esta publicación se llenó de halagos y felicitaciones para Belén: “Se agradece que haya gente con esos gestos”; “la gente como tú es la que mola. Hay una app que se llama Spread The Sign, que es como un diccionario de lenguaje de signos”; “mis padres son sordos también y poca gente entiende el lenguaje de signos”; “estos pequeños detalles son los mejores, sea en una tienda de gominolas o siendo ingeniera, qué más da”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

En su perfil, Belén se une a los clásicos trends que acumulan millones de reproducciones en toda la red social y alrededor del mundo, a la vez que cuenta situaciones de su vida personal. No obstante, ninguno de sus videos arrasó tanto en vistos como el que expone el considerado gesto que tuvo con el niño.

¿Cuántos tipos de lenguaje de señas hay?

En el mundo, existen más de 300 lenguas de señas. En tanto, cada país maneja su propio lenguaje. Como lo señala TelesurTv : “Lo curioso en este caso es que son distintas, si bien se comparte la lengua hablada. Así, los señantes no se comunican igual en México, que en España o Cuba, aunque el idioma en común sea el español”.