Descubrió la verdad sobre su mejor amiga, quedó sorprendida por lo siniestra que era y convirtió la historia en serie

Una de las historias más impresionantes llegó a la pantalla chica a través de una miniserie documental donde se investigó toda la trama que llevó adelante Belle Gibson, la joven influencer que engañó a millones de seguidores al afirmar que se había curado de un cáncer terminal a través de la alimentación saludable y del bienestar cuando tenía 21 años. Una de las que habla en esta historia es su examiga Chanelle McAuliffe, quien conoció a la estafadora en 2014; en esta producción reveló qué indicios la hicieron dar cuenta que mentía.

La serie Instagram’s Worst Con Artist (La peor estafadora de Instagram) ya está disponible la plataforma británica ITVX y está dividida en dos partes. En este documental, un periodista entrevista a personas, como familiares y amigos, que rodearon en los últimos años a Belle Gibson, la influencer que estafó a sus seguidores de Instagram relatando una historia de puras mentiras. Además, las fuentes revelaron cómo fueron su infancia y adolescencia, para conocer en profundidad a este personaje que se convirtió en tema de agenda de la prensa australiana y europea.

Belle Gibson fue condenada por la justicia australiana tras su estafa en su aplicación y en su libro

La historia de Gibson tuvo un ascenso impresionante en las redes sociales, pero a base de engaños. Todo comenzó cuando la joven madre soltera de 21 años relató que había recibido un trágico diagnóstico como lo es un cáncer terminal, pero que pudo revertirlo gracias a una alimentación saludable y algunos otros cuidados.

Según su relato, le habían detectado tumores malignos desparramados en distintas partes del cuerpo, por lo que le quedaba poco tiempo de vida. Ella, supuestamente, evitó un tratamiento médico convencional y eligió sanar su cuerpo mediante una dieta.

Cómo fue la estafa de Belle Gibson

La historia de esta influencer australiana comenzó cuando dejó la casa de su familia a los 12 años para vivir con un compañero de clase; seis años más tarde se convirtió en madre de un varón. En agosto de 2013, con tan solo 21 años, lanzó una aplicación para celulares llamada The Whole Pantry, y luego lo hizo con un libro de cocina basado en el bienestar.

Belle Gibson estafó a miles de seguidores a través de la historia que inventó

Con su historia de vida, la joven logró generar más de un millón y medio de dólares entre ventas de la aplicación y el libro, cuyo prefacio decía que había estado “estable durante dos años sin crecimiento del cáncer”.

Con su popularidad organizó grandes eventos para recaudar dinero y llevar adelante acciones de caridad, pero con el tiempo una de sus amigas se dio cuenta de que todo podía ser una gran mentira, por lo que un periodista decidió investigarla más de cerca.

Finalmente, se descubrió que el dinero recaudado nunca fue entregado a la caridad y que su diagnóstico podría ser falso. En 2015, fue la protagonista quien afirmó en una entrevista que su enfermedad no era real.

Chanelle McAuliffe cuenta su verdad

En Instagram’s Worst Con Artist, Chanelle McAuliffe relata las sospechas que le produjo que su amiga estuviera tan bien para dirigir una empresa teniendo una enfermedad tan severa y avanzado como alegaba. “Siempre se veía muy bien, nunca parecía enferma. Empecé a pensar en ocasiones en las que había ido a camas solares y en otras ocasiones en las que íbamos a un club nocturno y ella pedía tragos y bebidas”, introdujo.

En este sentido, añadió: “Le dije a Bella: ‘esto no es bueno’. Pero ella dijo: ‘de todos modos voy a morir pronto. ¿Por qué no divertirnos un poco?’. Esas no eran cosas que ella estaba compartiendo con su comunidad en línea. Las cosas simplemente no cuadraban para mí”. Esto fue el puntapié inicial para que algunos de sus amigos hablaran sobre este tema y coincidieran en las sospechas. Pero al momento de pedirles la evidencia médica, Gibson les respondió que no guardaba nada porque le generaba “energías negativas”.

Chanelle fue una de las amigas que se dio cuenta de la mentira de Belle Gibson

“Ella estaba a la defensiva. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba que todo era mentira. Ella se estaba beneficiando de una red de mentiras que estaba tejiendo apuntando a personas vulnerables y eso me hizo hervir la sangre. Estaba engañando a la gente a un nivel tan importante. Estaban prefiriendo comer frutas y verduras en lugar de recibir tratamiento médico”, continuó Chanelle, quien se puso en contacto con la policía, la prensa y abogados para terminar con las mentiras que podían afectar a personas que realmente estaban luchando contra el cáncer.

Finalmente, el Tribunal Federal de Australia la multó con 240.000 euros en 2017 por las cinco infracciones que cometió a la ley del consumidor, saldo que, según la prensa local, nunca pagó.

