Video: abandonó al perro de su novia por no ser de raza y lo dejan a él en un descampado

Un video viral se ha estado compartiendo en las redes sociales como Facebook y YouTube. ¿Su protagonista? Un hombre que habría abandonado al perro de su novia por no ser de raza, pero nunca esperó que la venganza de ella sería igual a su cobarde accionar por hacer algo tan terrible.

Lamentablemente, la crisis de los perros abandonados va en aumento y se está convirtiendo en una casi epidemia en todo el mundo. Está claro que no hay suficientes personas que sepan que un perro es de por vida, un compromiso para siempre.

Así lo demostró el novio de una mujer llamada Daniela, que le había dicho a su pareja que su perrito Navy se había perdido después de un paseo. Sin embargo, el mejor amigo del hombre supo la verdad y decidió hacer algo al respecto.

Él rescató al animal de la calle, y junto a Daniela planearon la venganza definitiva contra el novio. Juntos, lo llevaron a una carretera con la excusa que ella tenía una sorpresa para él, así que le vendaron los ojos.

Al llegar al lugar de la carretera, hicieron que pasara unas cartulinas donde se contaba que él había abandonado al perrito y que mintió al respecto. El hombre siempre había querido una mascota de raza, y pensó que así podría tener una finalmente.

Luego, lo hicieron parar a un lado de la carretera y quitarse la venda. Su sorpresa al ver a la perrita que abandonó fue capturada en cámara, mientras su ahora exnovia y su exmejor amigo se alejaban en el auto.

Abandonó al perro de su novia y ella hace lo mismo con él

“¿Cómo te atreviste a hacerle eso a Navy? Eso no se le hace a nadie. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué eres un asco de persona y que solo porque Navy no es de raza? Navy es parte de la familia y lo que hiciste no se le hace a nadie”, le recriminó Daniela.

El novio intenta abrir la puerta, pero no puede por la velocidad del auto. Incluso cuestiona a su mejor amigo que no debió contárselo a su novia, pero este no podía permitir que abandonaran a Navy de esa forma.

Al final, se resigna y es abandonado a su suerte. El video se ha hecho viral en las redes sociales, aplaudiendo el accionar del grupo que se vengó por el repudiable accionar del hombre.

