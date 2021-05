Desde París, Wanda Nara lanzó su nueva línea producida en Argentina

Son 13 productos que desde hoy se venden online

Con una camisa a cuadros y los labios pintados de rojo pasión, hoy Wanda Nara lanzó su línea de maquillaje. La elección del color no fue casual, es uno de los elegidos de sus 13 productos de industria argentina. Y fue justamente ante un reducido grupo de periodistas a los que le contó entusiasmada la novedad.

Desde su casa en París, dice que luego de buscar entre proveedores se sorprendió con la calidad conseguida en Wanda Cosmetics. “Lograron hacer todo lo que quería, cuando llegó el producto final me sorprendió y no paraba de emocionarme porque la verdad es que subestimé mi país y los productos o los envases que podían hacerse. No imaginé que podía crear realmente tanta calidad en el país. Se suele decir que en el exterior encontrás mejores cosas, pero la verdad es que en Argentina hay gente increíble, súper talentosa. Y sobre todo se pueden conseguir muy buenas cosas y productos. Tenés que buscar, trabajar y crear”.

Gentileza

Su hermana Zaira, que presenció el lanzamiento, la acompañó durante el proceso de desarrollo de producto, en plena pandemia. “Este es mi sueño desde chiquita. Veo a mis hijas y me veo a Zaira y a mí de chiquitas, jugando con los maquillajes. Justo antes de la pandemia pude lanzar en Italia una línea de maquillajes y mi sueño más grande era crear mi marca en la Argentina. Mi hermana me impulsó y ayudó”.

Para el desarrollo de los productos estuvo en diciembre en la Argentina y considera que la calidad que había logrado en Italia era muy buena, pero la de industria argentina le parece superior. “Por ejemplo, en el interior de los labiales logramos tener ácido hialurónico”, dice.

La venta será principalmente online en www.wandacosmetics.com.ar, donde hay bases BB cream, correctores e iluminadores líquidos, labiales intransferibles con ácido hialurónico, máscaras para pestañas, paletas de sombras y perlas siliconadas. Trece productos para crear los básicos de maquillaje, y que seguramente luego ampliará. Cada uno, con el nombre de una ciudad emblemática en su vida. “La cuarentena la hice en mi casa en Lago di Como, que tiene unos colores que cambian según la hora, y pensaba que así se llamaría mi paleta de sombra”.

La paleta Lago di Como Gentileza

Es uno de sus preferidos, como la máscara de pestañas y el tapaojeras, que le salvó la presentación. ¿Por qué? “Ayer mi marido (Mauro Icardi) llegó a la madrugada y había perdido un partido importante (la eliminación del PSG ante el Manchester City). Nos quedamos charlando y no dormí en toda la noche. Después me levanté muy temprano con la noticia que en el grado de uno de mis hijos había un caso de covid-19 y se suspendían las clases. Soy afortunada de poder tener un trabajo que me permita ocuparme de mis hijos, sin delegar”.

En los precios de los productos buscó un equilibrio. “A mí me gusta que sea un producto que puedan tener todos, si bien no son híper económicos no son inalcanzables. Creo que es fundamental lograr un buen producto a un precio accesible. Fue un gran desafío”. Por ejemplo, la base Base BB Cream Buenos Aires tiene un precio sugerido de 1499 pesos, lo mismo que la paleta de sombras y los labiales, 1299.

Como anécdota, cuenta que mientras esperaba ansiosa que le enviaran la primera caja de cosméticos se enteró que había quedado bloqueada en la aduana. Junto al envío le habían regalado desde Argentina una hermosa colección de cuchillos que hizo sospechosa la partida de maquillajes. Tuvo que recibir un segundo envío para comprobar que Wanda Cosmetics era su sueño cumplido.

