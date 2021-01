Video: un hombre arriesgó su vida para salvar a un perro que cayó en una represa

Ocurrió el pasado 16 de enero en Bell Park Dam, Sudáfrica: un hombre se arrojó al agua para rescatar a un perro que estaba siendo arrastrado por el agua de una represa.

Scamp, como se llama el animal, intentaba seguir a su dueño a través del tramo superior de la represa cuando fue arrastrado por el agua y se deslizó por la pendiente de cemento hacia los rápidos. Luego de desaparecer en varias ocasiones bajo el agua, el perro logró trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo.

James Stewart y su esposa Stella, que se encontraban paseando por el lugar, fueron testigos de la situación. El hombre corrió a su casa en busca de una cuerda para intentar rescatarlo, cuando un jardinero llamado Amos Ndlovu se arrojó al agua para salvar al canino.

Con la cuerda atada alrededor de la cintura, Amos logró llegar hasta la roca donde se encontraba el perro y regresar con él hasta la orilla.

“Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua de la inundación”, confesó Ndlovu al medio Sapeople.

Por otro lado, Stella quien registró las imágenes afirmó: “Conozco bien esa presa y sabía que si Amos se resbalaba estaría muerto. Tenía el corazón en la boca, pero seguí grabando de todos modos y cada segundo me pareció un minuto. Fue el héroe del momento y merece una medalla por lo que hizo”.

