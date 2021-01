Juntos a la par: un perro copia la renguera de su dueño

Hasta el hartazgo, una y otra vez, se lee y se escucha que los perros son el mejor amigo del hombre. Como si faltaran ejemplos de esta realidad, el video de una mascota se volvió viral por su tierna actitud.

Desde su cuenta de Facebook, Russell Jones compartió un video de una escena habitual, cotidiana: el momento en el que ingresa a su casa junto a su perro Bill. Sin embargo, un detalle hizo que el video difundido por Sky News Australia en su canal de YouTube se volviera viral: Bill renguea y dobla una de sus patas delanteras. Así, el perro emula la dificultad de su dueño al caminar.

El perro que renguea para imitar a su dueño Crédito: YouTube Sky News Australia

En un primer momento, Russell se preocupó al ver la manera en la que su perro se movía. Sin perder tiempo, llevó a Bill al veterinario para que lo revisaran.

Cerca de 400 dólares gastó Russell en estudios. Pero los controles médicos no hicieron más que confirmar que lo de Bill no era un problema clínico, ya que no tiene ninguna patología, sino un gran corazón y unos increíbles dotes para la actuación.