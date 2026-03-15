Vio un incendio, salvó a una mujer de las llamas y su perro lo alertó sobre alguien más atrapado:

Mientras el hombre rescataba a la dueña de casa, su fiel compañero canino le mostró a los bomberos que alguien más necesitaba ayuda

LA NACION Escuchar Nota

Había salido a dar un paseo junto a su esposa y su perro cuando, de pronto, notó una situación preocupante en una casa cercana del vecindario. Sin perder tiempo, Richard Keith Taylor detuvo la marcha del auto que conducía y se bajó para ayudar.

“La ventana de la casa estaba en llamas”, dijo Richard en una publicación del Departamento de Bomberos de Cleveland. “Bajé para ayudar y asegurarme de que todos estuvieran fuera”.

Taylor entró por la puerta de seguridad de la casa que estaba en llamas. FB Cleveland Fire

Al llegar a la puerta principal de la casa, Richard vio que todavía había alguien dentro: una mujer mayor parecía moverse desorientada entre el humo y las llamas que envolvían la estructura.

“El señor Taylor subió los escalones, entró por la puerta de seguridad a la casa llena de humo, encontró a la mujer, la levantó y la sacó por la puerta principal. Al cruzar el porche, la gran ventana por la que había visto llamas se hizo añicos”, escribió el departamento de bomberos en una publicación en redes.

Taylor se convirtió en el héroe del día. FB Cleveland Fire

La tragedia se evitó gracias al heroísmo de Richard. Pero lo que nadie sospechaba en ese momento era que todavía quedaba alguien más atrapado dentro de la casa.

Después de que los bomberos trabajaron para extinguir el incendio, Richard, su esposa Melanie y su perro Ace permanecieron en la zona. Cuando fue seguro acercarse, el perro comenzó a mostrarse inquieto.

Cuando los bomberos apagaron el incendio, Ace -el perro de Taylor- comenzó a mostrarse inquieto. FB Cleveland Fire

“Ace empezó a tirar de la correa, olfateando y esforzándose por alcanzar una ventana tapiada del sótano. Richard le dijo al jefe del batallón que Ace estaba señalando hacia la ventana: todavía había alguien ahí abajo, relataron desde el departamento de bomberos.

Aca marcó el lugar donde estaba atrapado el perro de la dueña de casa. FB Cleveland Fire

Los bomberos ya habían revisado el sótano. Pero ante la insistencia de Ace, volvieron a mirar. Y allí, acurrucado tras una puerta cerrada, estaba el pequeño perro de pelaje marrón de los dueños de la casa.

Ace sorprendió a todos con su precisión. FB Cleveland Fire

Aparentemente, asustado por el humo y las llamas, había buscado refugio en una habitación del sótano durante el incendio. Sin embargo, la puerta que daba a ella se habría cerrado de golpe y el animal había quedado atrapado.

Afortunadamente, el perro resultó ileso. Pero si no hubiera sido por Ace, probablemente nadie lo hubiera notado.

Taylor y Ace junto a la mujer que salvaron. FB Cleveland Fire

Juntos, Richard y Ace salvaron dos vidas ese día, y se ganaron el reconocimiento de los bomberos y de la comunidad. “Me alegro de haber estado en el lugar y el momento adecuados”, dijo Richard. Ace, sin duda, estaría de acuerdo.

Compartí una historia

Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com