Tras vivir 5 años en Boston y 5 en Marbella, regresó al país, afrontó una readaptación compleja, y cuenta los pro y los contra de emprender en una economía incierta.

Allá a lo lejos, en el 2007, Asis Lambda dejó Argentina atrás sin imaginar que su estadía en tierras extranjeras se prolongaría por diez años. Su vida en Buenos Aires transcurría plena, entre familia y amigos, aquel tesoro que el tiempo lo reveló como lo más preciado de su país de origen.

Con apenas 17 años y cargado de una energía emprendedora arrolladora, arribó a Boston de la mano de una oportunidad única: cursar sus estudios universitarios en una ciudad reconocida mundialmente por sus instituciones educativas de prestigio.

Cuatro años en Boston y un año entre aquella ciudad y Nueva York, sembraron en Asis un espíritu signado por la certeza de que los sueños habitan en la acción. Estados Unidos se había abierto ante él como un suelo colmado de oportunidades que lo llevó a sumergirse en el mundo de la gastronomía. Y fue entonces, cuando la Gran Manzana ya lo había terminado por conquistar, que decidió volar hacia el viejo mundo a fin de realizar un máster de la escuela suiza Les Roches, con sede en Marbella, España.

Argentina, mientras tanto, parecía perderse en el horizonte.

Boston alberga universidades prestigiosas como Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard.

Volver a la calidez humana, emprender en España y la aparición de un dilema: ¿Me quedo o me vuelvo a la Argentina?

En España, Asis encontró la caricia al alma que tanto había añorado durante los últimos cinco años. En Boston, una ciudad habitada mayormente por jóvenes, no había hallado la calidez humana que había naturalizado en Argentina. Marbella, para él, fue como volver un poco a su tierra, a esas formas cercanas e íntimas de comunicarse.

“Me encantó mi experiencia en España, es similar a la Argentina en relación al disfrute, a cómo se toman la vida en sí, me encanta la gente. En Estados Unidos es más difícil hacer amigos; sin dudas, me quedo con la calidad humana argentina”, asegura Asis. “En relación a las oportunidades laborales, yo siempre emprendí por mi cuenta, siento que el que busca las encuentra, aunque en Estados Unidos obviamente abundan mucho más que en España o Argentina; la remuneración y los beneficios en suelo americano también son otros”, continúa.

Puerto Banus, Marbella.

Con estudios y experiencia a cuestas, Asis abrió con apenas 22 años su primer restaurante en Marbella. Durante los siguientes cinco años se dedicó a dirigir y aprender en su espacio, hasta que una oportunidad en Madrid y otra en Argentina se presentaron ante él, y con ello, un interrogante complejo ingresó a su vida: ¿Me quedo o vuelvo?

El impacto de volver a la Argentina: “Tenés que volver a aprender cómo hacer las cosas”

En la decisión pesaron las raíces, las amistades, la familia y el amor hacia la cultura propia. Diez años lejos de la Argentina habían sido demasiados. Asis nunca imaginó ausentarse por tanto tiempo y supo que era tiempo de volver y volcar todo lo aprendido en su país.

Junto a su socio y excompañero de colegio, Santiago Malbram, Asis abrió su primer restaurante en Argentina: Mamba, un anagrama de sus apellidos que da como resultado una serpiente que, finalmente, les sirvió de gran inspiración para su proyecto.

El regreso, sin embargo, fue más complejo de lo esperado. La economía argentina ardía, y en el camino de readaptación, Asis tuvo que afrontar los impactos de volver a una tierra con otras reglas: “Fue difícil, ya desde el 2017 la economía estaba en proceso de devaluación. Llegué con el dólar a 17″, recuerda.

“Luego de una experiencia afuera de tantos años se complicó más de lo que esperaba. Tenés que volver a aprender cómo hacer las cosas, adaptarte, fue un período de entender la economía, las empresas argentinas y su comportamiento, que es muy específico acá. Fueron tiempos de transición, choque y aprendizajes”.

Junto a su socio y excompañero de colegio, Santiago Malbram, Asis abrió su primer restaurante en Argentina.

El desafío de emprender en Argentina: “Acá tenemos que modificar todo constantemente”

Su socio, Santiago, también había residido durante varios años en el exterior. Con ojos críticos, ambos analizaron la escena gastronómica argentina y en ella develaron un faltante: un espacio exquisito en su diseño, con acústica impecable, muy limpio y con una muy buena cocina abierta al público: “Todo transparente”.

Convencidos de su visión, aplicaron todos sus conocimientos en una apuesta con ciertos riesgos, en especial por la economía fluctuante de la Argentina: “Quisimos traer algo novedoso, más allá de la comida, quisimos crear un ambiente extraordinario, con mucho empeño en el diseño, donde nos inspiramos en los tantos lugares especiales de Europa y Nueva York, que seis años atrás, cuando abrimos Mamba, no estaba muy visto”.

“Los desafíos para emprender en Argentina involucran y se ven afectados por absolutamente todo”, continúa Asis. “Desde la inflación, la devaluación, los manejos impositivos, los sueldos, estar cambiando los precios constantemente todos los días, porque el carnicero te sube todos los días, los vinos igual y eso se traduce a que el cliente lo pueda pagar, porque si te vas muy caro los perdés. Eso no pasa en los países estables, donde se sabe lo que se va a pagar hoy y mañana y dentro de un año y eso no va realmente a cambiar. Acá tenemos que modificar todo constantemente. Adaptarme a todo esto con la experiencia en el exterior fue raro, difícil. Sobre todo porque esto se traduce en tiempo, nosotros, como el argentino en general, tiene que estar volcando mucho más tiempo en todos estos detalles a los que hay que estar atento, que de lo contrario no sucedería”.

Asis y Santiago decidieron apostar por un espacio con énfasis en el diseño. @mambabuenosaires

Las ventajas de una tierra compleja: “Argentina te prepara para afrontar cualquier desafío”

A pesar de los retos innegables, para Asis, Argentina trae consigo los valores fundamentales, que reposan en la calidez y la amistad. Diez años alejado le demostraron su inmenso amor por su tierra y sus ansias de emprender en ella, contra viento y marea, y embebiéndose de nuevos y grandes aprendizajes.

Irse y volver son palabras que se desdibujan para un joven emprendedor, que hoy abraza su presente con un único objetivo: dar lo mejor y crecer en todos los sentidos, a cada paso: “Resiliencia, si tuviera que elegir una palabra, esa es la que define el camino. Aprendimos a bancar la parada cuando fue necesario. El lado positivo de lo no tan positivo de la coyuntura argentina es que construimos carácter. Este carácter formado a base de resiliencia nos ayuda a sobrellevar cualquier tipo de situación, sea acá o sea afuera”.

En Mamba. @mambabuenosaires

“Todo esto que construye tu carácter, si te vas a vivir a otro lado, hace que para vos todo sea mucho más fácil que para quien nunca atravesó ciertas dificultades. Tuviste que acomodarte a tantos escenarios acá, que estás preparado para afrontar cualquier desafío”, concluye.

