Vivir en Estados Unidos: las claves para emigrar

“Es difícil pero no imposible y si hacés las cosas bien, hay altas chances de que lo logres” sentencia el abogado especialista en inmigración corporativa y fundador de Galer Law Firm, Diego Galer.

Cada vez son más los argentinos que se animan a pensar en una vida en el exterior y Estados Unidos continúa siendo uno de los destinos más deseados. En busca de la promesa de estabilidad económica, mayor seguridad y un cambio en la calidad de vida, ciudades como Nueva York o Miami encabezan la lista de favoritos, aunque muchos argentinos deciden abrirse a nuevos destinos dentro de Estados Unidos, como Houston o las ciudades del norte de Florida.

Nueva York encabeza la lista de las ciudades más buscadas por los argentinos.

Con una visa de estudiante primero, esponsoreado por una empresa después, hasta lograr la obtención de la green card, Diego Galer se convirtió en su propio caso de éxito y hoy ayuda a miles de latinos a cumplir su sueño. “Yo soy la prueba viviente de que se puede. Me vine a Estados Unidos sin un centavo y ahora le estoy dando de comer a 10 familias”, cuenta orgulloso el abogado argentino. Pero, ¿por dónde empezar?

Un buen primer paso podría ser consultar a un abogado especialista en inmigración. “En la argentina no hay una cultura de ver el abogado antes, sino cuando ya tenés el problema, pero para sacar una visa de no turista es indispensable. Después de la ley de impuestos -que es la más compleja de Estados Unidos- la ley de inmigración es la segunda más compleja y es por eso que acá existe el abogado especializado en inmigración y que a su vez tiene muchísimas especialidades”, explica Galer. Y detalla: “El proceso para emigrar empieza con el abogado, que analiza tu situación y diseña un plan”. Y anticipa: “Si bien no podemos garantizar resultados, a los aplicantes los preparamos para que su caso sea superaprobable”.

Los tipos de visas

“Cuando uno viene a los EEUU empieza desde cero. Es una oportunidad para reinventarse”, dice Maria Fernanda Melgarejo Ainsworth, abogada especialista en derecho migratorio de inversiones y talent, fundadora de MELGA LAW, PLLC en Miami. “Yo creo que Estados Unidos se resume en una palabra: ´posibilidades´, porque el sistema está diseñado de manera que tu ´éxito´ (como sea que lo definas personalmente) sea directamente proporcional al esfuerzo que pongas, porque hay oportunidades para todos”, asegura. Y explica las visas posibles.

Hay distintos caminos para emigrar legalmente.

Existen cinco maneras de inmigrar legalmente a los EEUU:

1. Solicitudes familiares: cuando un ciudadano estadounidense o residente permanente solicita para familiares directos

2. Por trabajo

3. De talentos

4. De inversión

5. Solicitudes humanitarias y similares (asilo, lotería de visas, entre otras).

No existe una visa más “eficaz” que otra, el potencial éxito de la estrategia migratoria va a depender de cada caso en particular. En este momento, una de las opciones más populares es la visa E-2, disponible para los argentinos, que es una visa de hasta cinco años, que requiere inversión en un negocio en los Estados Unidos.

La ley no exige un monto específico de inversión, pero muchos abogados están de acuerdo en que la inversión mínima para que el caso sea aprobado ronda aproximadamente en los 150.000 dólares, siempre dependiendo del tipo de negocio o su ubicación, entre otros factores.

“La visa de inversionista es la más simple si contás con el dinero y podés crear un negocio que facture. Pero si no se tiene el dinero hay otras opciones. Existen muchos caminos, pero lo importante es hacer la tarea”, sentencia Galer.

Muchos argentinos se lanzan a la aventura de emprender y montar un negocio propio, ya que suele ser un proceso sencillo. “Emprender en los Estados Unidos es sumamente fácil, no existen tantas trabas burocráticas e impuestos excesivos como en otros países. Mi recomendación es que siempre sea con un plan concreto de acción. Como decía anteriormente, los frutos de tu trabajo serán el resultado de tu esfuerzo”, concluye Melgarejo Ainsworth.

Elaborar un plan de negocios para la visa

Para quienes decidan ir por la visa de negocios, existen varias opciones a la hora de invertir, pero en todos los casos hay un factor determinante para la obtención de la misma: un buen plan de negocios. “Es indispensable crear un plan de negocio coherente con el tipo de aplicación que se quiere hacer y configurar una estrategia ganadora”, asegura Matías Ríos, CEO de Bix Plan, firma experta en planes de negocios para visas e investigaciones de mercado dentro de los Estados Unidos.

Los expertos coinciden en que una de las claves para lograr una visa es armar un equipo de trabajo entre el abogado de inmigración, el asesor en el plan de negocios y, cuando ya se tiene la claridad jurídica y del negocio, entra en juego el abogado corporativo que es quien crea la empresa y el contador.

“La nacionalidad argentina es muy fuerte y muy atractiva para la aplicación de la visa de inversor. Los únicos requisitos que se piden son:

1) poner la plata a riesgo verdaderamente, hacer una inversión segura.

2) garantizar que con el negocio que invertís vas a mantener a tu familia y no se van a convertir una carga para el Estado.

3) que van a crear empleos”, detalla Ríos.

Y destaca: “Es importante no querer hacer las cosas como las hacían en su país de origen, sino venir a aprender a cómo se hacen las cosas acá. Para mí, una de las claves del éxito es asesorarse y dejarse guiar”.

Nueva vida en Estados Unidos: por dónde empezar

Okey, tengo la visa. ¿Y ahora? Son muchos los argentinos que se encuentran con la visa aprobada pero aún sin terminar de entender cómo será su nueva vida en el Norte.

Nueva ciudad, idioma, casa, negocio, colegios de los chicos, auto, y la lista continúa de ítems a los que hay que aprender a acomodarse y descubrir.

Y si bien muchos especialistas aseguran que lleva al menos cinco años adaptarse realmente a una nueva cultura, una buena idea puede ser contactar a un especialista en reubicación que ayuda a reorganizar la vida en el nuevo destino y facilita el camino.

Se puede contratar antes de viajar para que, por ejemplo, alquile y amueble la casa o ayude a elegir el barrio y el colegio de los chicos o, una vez arribados, para que guíe y ayude con la nueva rutina.

Catalina López, especialista en reubicación, atiende citas personalizadas para construir un plan desde antes de que el emigrante contacte al abogado. “Yo los preparo para la primera cita con el abogado, los ayudo a diseñar un plan de vida en Estados Unidos y les facilito información clave y contactos como el del analista del plan de negocios hasta mi mecánico de confianza”, resume.

“Yo acompaño hasta donde la persona quiera, porque el servicio es personalizado, me vuelvo los ojos de la persona acá, antes de que pise suelo americano. Lo primero es resolver el tema migratorio y luego todo se puede organizar”, concluye.

Experiencias de argentinos en Estados Unidos

Cómo lograr el sueño americano.

Belén Smole – periodista y conductora - Houston

Vive en Estados Unidos desde hace más de cuatro años y ya residió en ciudades como Nueva York, Atlanta o Denver y ahora su hogar está en Houston.

Su experiencia en Estados Unidos es tan nutrida que incluye desde haber ganado ocho premios Emmys, hasta casarse con un americano y pasar por varios trabajos de ensueño hasta lograr posicionarse como periodista de la cadena Univisión.

“Lo que más me gusta de acá son las oportunidades laborales, poder elegir entre distintas propuestas y llevar hacia donde vos querés a tu carrera y, también, la estabilidad económica, son todas cosas que no había vivido antes”, cuenta Smole. “Acá todo se planea. El americano tiene el fondo para la jubilación, fondo para la universidad de los chicos e incluso se hace un fondo hasta para los regalos de navidad. La planificación es muy importante y se basa en la estabilidad económica y la confianza que genera el sistema”, detalla.

En cuanto al trámite migratorio asegura que no es sencillo, pero que la recompensa vale la pena, ya que la seguridad y tranquilidad con la que se vive ofrece otra calidad de vida. “Cuando uno tiene las ganas de irse, hay que buscar las maneras. Es difícil pero no es imposible, hay que ponerle el esfuerzo y hacer la tarea. Todo se trata de estrategia: hay que bajar el sueño a tierra y ver cómo se llega ahí”, concluye.

Mario Vivas - emprendedor - Nueva York

Desde asistente de vestuario para Beyoncé hasta fundar su propia casa de empanadas en Columbus Circle, el camino que recorrió Mario Vivas fue largo, intenso y muy nutrido.

“En Argentina era odontólogo y vivía en el barrio de Palermo. En ese momento la profesión era todo en mi vida y tenía una forma de pensar bastante tradicional. La idea de vivir afuera siempre flotaba en el aire, pero con ningún destino en particular. Vine de vacaciones a New York en 2011 y fue amor a primera vista”, relata.

“NY es una ciudad exitista, hay mucha competencia, mucha demanda y muchos profesionales independientes. El mercado es muy burocrático y al pie de la letra con reglas, tienen muchas limitaciones, pero es interesante ver la diversidad de estudios y experiencias que trae la gente que se muda. Desde trabajos corporativos que requieren de maestrías internacionalmente reconocidas, hasta habar chino mandarín o ruso para niñeras; es un mercado muy amplio”, cuenta. “Acá es muy fácil distraerse. Mantener el foco es esencial para llevar a cabo cualquier proyecto. Esta es una ciudad que te obliga a mantener todos los sentidos en alerta y estar atento a las oportunidades que se presentan. Hay que ser metódico, disciplinado, pero también estar relajado. En New York todo es una performance; y toda performance es más disfrutable cuando es natural”, advierte.

Valentina Berger – productora de Broadway y CEO de GO Broadway - Nueva York

Todo empezó con un curso de verano en la New York University, hoy más de una década después, Valentina es, además de la esposa de Jon (americano) y mamá de dos niños, productora de Broadway, CEO de GO Broadway, el programa de teatro musical más reconocido en NY y representante de Backstage Latinoamérica, la plataforma con más castings y audiciones del mundo. ¿Cómo lo logro? Como muchas historias de éxito, fruto de la determinación, el esfuerzo y el trabajo.

“NY es una ciudad que me hizo crecer muy de golpe, en un abrir y cerrar de ojos pasé de ser una chica de 18 años con miles de sueños, a una mamá y esposa emprendiendo varios proyectos propios”, relata. Y concluye: “Muchos tendemos a planear y calcular todo, en vez de vivir el presente. Hace 10 años caminaba por Times Square soñando producir teatro y ser parte de la industria, hoy camino por Times Square y a veces no puedo creer que soy esa misma Valentina”.

Maria Agostina Sardi Garcia - personal trainer - Miami

“Me vine en 2013 con visa de turista y todos mis ahorros, con un pasaje de 3 meses. Y en el medio me casé, me separé, conocí al amor de mi vida, el papá de mi hijo, y hoy vivimos en Miami Beach”, resume Agostina sobre su experiencia en Miami.

En Miami fue que trabajó desde DJ o camarera hasta encontrar su verdadera vocación: personal trainer. También en Miami se reencontró con un viejo amigo, también argentino, se enamoró y tuvieron a su hijo juntos.

“La adaptación costó y cuesta. Es otra cultura, otros valores, otros ideales. Pero la calidad de vida pesa más y uno se acostumbra de a poco. Acá se trabaja mucho, pero se vive bien”, relata.

Vivir en Estados Unidos es un sueño posible para muchos y se encuentran las experiencias más variadas. El tema migratorio es el gran freno de muchos, pero una vez superado se abre la puerta a una nueva aventura. Como dice Galer: “Es difícil pero no es imposible. Estados Unidos te da muchos caminos distintos y vos tenés que elegir uno, cumplir con los requisitos y hacer el esfuerzo”.