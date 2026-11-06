Volver a hablar de amor desde la experiencia real: la nueva campaña de Alma Mora

Desde cómo interpretar un mensaje hasta qué hacer frente a un dilema de pareja, cada vez más personas recurren a la Inteligencia Artificial para buscar respuestas sobre el amor. De hecho, uno de cada tres argentinos reconoce haberle hecho consultas sentimentales a un algoritmo. En un escenario donde la tecnología parece tener fórmulas para todo, Alma Mora propone volver a una fuente mucho más humana y cercana: la experiencia viva de quienes realmente amaron.

Es que, mucho antes de las pantallas, las redes y los chats inteligentes, las dudas del corazón eran exactamente las mismas. La diferencia estaba en a quién se acudía: a la mirada y el consejo de personas reales que ya habían pasado por lo mismo.

Alma Mora apela a redescubrir la magia de las generaciones que aprendieron a quererse sin filtros Alma Mora

No le preguntes a una IA sobre el amor

Bajo el concepto “No le preguntes a una IA sobre el amor. Preguntale a los que realmente amaron”, Alma Mora invita a escuchar las historias, aprendizajes y consejos de quienes construyeron vínculos a lo largo del tiempo. A través de un diálogo entre generaciones, la marca propone recuperar el valor de compartir vivencias, aprender de quienes ya recorrieron ese camino y volver a darle protagonismo a las conversaciones reales.

La iniciativa parte de una idea simple: aunque la tecnología puede ofrecer respuestas para casi todo, hay aprendizajes que solo se adquieren viviendo. El amor no tiene fórmulas ni respuestas universales; se construye a partir de experiencias, encuentros, complicidad y conversaciones compartidas.

“En Alma Mora creemos que el amor no tiene fórmulas ni respuestas universales. Se construye a partir de experiencias, conversaciones y aprendizajes compartidos. Por eso, en un momento en el que cada vez más personas buscan respuestas en la Inteligencia Artificial, quisimos poner en valor la experiencia de quienes realmente amaron e invitar a recuperar esas conversaciones entre generaciones”, destaca Rosario Garré, Brand Manager Global de Finca Las Moras.

La campaña, que ya puede verse a través de spots publicitarios y contenidos en las redes de Alma Mora, invita al público a desconectarse un momento de las pantallas y animarse a esa charla pendiente. Porque si bien la tecnología puede ofrecer respuestas operativas para infinidad de dudas, las verdaderas lecciones del corazón siguen perteneciendo a quienes se atreven a vivirlas cara a cara, con una copa en mano y disfrutando el hecho de coincidir.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

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