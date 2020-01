Yanina Screpante. La ex del Pocho Lavezzi vuelve a apostar al amor

Jueves 9. Divertidos y sonrientes, Yanina y su novio fueron sorprendidos mientras disfrutaban de un espectacular día bajo el sol en las playas esteñas de San Vicente, camino a José Ignacio. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Volvieron los tiempos de felicidad a la vida de Yanina Screpante (36). La modelo inauguró 2020 en Punta del Este, y esta vez lo hizo en compañía de Federico Rozas (32). Su nuevo amor es un empresario, del que aún prefiere no revelar demasiados datos, que vive en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y a quien conoció gracias a amigos unos meses atrás. De la mano del flamante dueño de su corazón, Yanina lució su espectacular figura en el mar de la playa de San Vicente, donde dejó a la vista el gran momento que atraviesa.

Mientras su ex, Ezequiel "Pocho" Lavezzi (34), se instaló en la casa de playa camino a José Ignacio que habían soñado juntos, la panelista de Incorrectas veranea con su prima en la propiedad de una amiga ubicada en la Punta. Si bien elige no mostrarse en eventos con su chico, en su tiempo libre se la puede ver divertida y muy cariñosa con Federico. Al ser consultada al aire en televisión por Moria Casán sobre su estado civil, ella admitió: "Después de haber estado ocho años en pareja, no quería saber nada de estar con alguien hasta que lo conocí. Lo único que le pedí al universo me lo trajo. Me hace el desayuno, todo, es perfecto. Pero vamos de a poco".

Cabe recordar que, si bien en primera instancia el distanciamiento entre Yanina y Pocho se dio en buenos términos, con el tiempo la tensión fue en aumento. En la última tapa que la modelo hizo para ¡HOLA! Argentina, en agosto de 2019, contó que se estaban disputando un espectacular penthouse ubicado en Vicente López, donde jamás vivieron juntos, pero que ella fue quien se ocupó de decorarlo.

Su nuevo novio tiene 32 años, es argentino y lo conoció a través de amigos en común en 2019 Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Mientras su ex, Pocho Lavezzi, estrena la casa esteña que habían planeado juntos, la modelo recupera la felicidad junto a Federico Rozas, su nuevo candidato. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

En una tarde para dos, Yanina y Federico se muestran muy enamorados. Él tiene 32 y ella, 36 años. Y parecen dispuestos a escribir una historia romántica juntos Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Si bien no están parando juntos, suelen elegir el atardecer para ir a la playa y disfrutar la caída del sol a solas frente al mar Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Puro amor frente al mar Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado