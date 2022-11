Alfonso Prat-Gay, sobre la interna en Juntos por el Cambio: “No es bueno el espectáculo que está montando la oposición”

escuchar

El exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay se refirió esta noche a la interna en Juntos por el Cambio y dijo estar “muy preocupado” por las peleas dentro de la coalición. “La verdad que no es bueno el espectáculo que está montando la oposición, donde hay más egoísmo que la voluntad de armar algo más amplio y donde hay peleas prácticamente todos los días”.

Invitado al programa Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+, planteó: “Buena parte de la sociedad ya se dio cuenta que este gobierno está prácticamente en retirada y mira a la oposición para ver cuál será el rumbo”.

En esta línea, sostuvo que el kirchnerismo se ríe de lo que hace la oposición, pero que el resto de la sociedad no. “Cuando la sociedad ve estos episodios de inseguridad como el caso de Andrés Blaquier, todo lo que está sucediendo hoy en la Argentina es tan complejo que no podemos darnos el lujo de estar a los codazos tratando de ver quién va a tener qué cargo”, dijo.

Según Prat-Gay, la oposición y principalmente Juntos por el Cambio tiene la responsabilidad de comunicarle a la sociedad de qué manera piensan encausar la situación que está fuera de control en el país. “En lo económico, lo institucional, en la seguridad, en lo social, tenemos que devolverle la esperanza a millones de Argentinos que la están perdiendo”, agregó.

En esta línea, el exministro de Mauricio Macri observó la coyuntura política en torno a los principales frentes y cómo juega la interna de la coalición en la dinámica electoral. Puntualmente, se refirió a la tensa situación que protagonizó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel. “Todos estos movimientos lesionan la potencia que tiene Juntos por el Cambio, en la que una de las principales virtudes es la unidad que hemos mantenido después de la derrota en 2019, el triunfo en 2021. Estos episodios no son buenos. Coincido con Patricia de que hay que ponerle fin a la hipocresía, pero también hay que ponerle fin al egoísmo. Lo que estamos viendo acá es, por un lado Felipe Miguel, mano derecha de Larreta, los dos compiten por una candidatura, y me parece que el error de lo que estamos viendo acá es perseguir la candidatura”, analizó.

Según planteó, en diálogo con José Del Rio, los referentes de Juntos deben dejar de hablar de candidaturas y comenzar a proponer ideas y programas de soluciones. “En esta discusión de candidaturas se pierde el entusiasmo de los que creen que nosotros podemos reencausar el rumbo. La única fuerza que puede garantizar un cambio el año que viene es Juntos por el Cambio porque es la única que está en condiciones de mantener y prácticamente lograr una mayoría en la cámara de Diputados y quizás en la del Senado, sin las cuales no podés transformar”. Y lanzó, sobre el resto de candidatos de la oposición: “No pueden explicar cómo van a hacer lo que proponen. Tienen tres diputados y un solo senador.

“Lilita en momentos de crisis marca el rumbo”

El economista fue consultado sobre la figura de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo minutos antes por LN+ que siente “vergüenza ajena” ante los conflictos internos en Juntos por el Cambio. “Lilita en momentos de crisis marca el rumbo”, dijo Prat-Gay.

La dirigente pidió como fundadora de la coalición que se baje el nivel de las agresiones y sostuvo que no se trata de una cuestión protocolar. “No se trata sólo de las formas, tendrían que reunirse en algún lugar y acordar”, añadió.

También, Carrió volvió a plantear la posibilidad de presentarse a las elecciones el año que viene si Juntos por el Cambio no garantiza “una lista honesta”. Y en ese sentido desestimó el impacto que tuvo esa declaración suya. “¿Por qué no voy a poder ser candidata si soy la más formada de todos? Y la que ha mostrado coherencia”, expresó.

Sobre esto, Prat-Gay dijo: “Estoy con Lilita y más allá de si ella es o no es candidata, la responsabilidad de la oposición y en particular de Juntos por el Cambio es mostrarle a los argentinos cuál es el camino, qué vamos a hacer si somos gobierno y cómo vamos a resolver el problema inmenso que nos va a dejar el kirchnerismo. Le estamos dando prensa a las peleas internas en vez de proponer las soluciones”.

El exministro, entonces, enfatizó: “A mi lo que me gustaría es cambiar la Argentina, que volvamos a confiar en que el país puede salir hacia adelante, que no sucedan los episodios como el de Andrés Blaquier y que la respuesta de los gobernantes sea en el mejor de los casos el silencio. Lo que tenemos que tratar de lograr es eso y no salvarnos por el cargo. Darle a los argentinos otra posibilidad”.

Las críticas a Macri

Por último, el exfuncionario se refirió a los líderes de la UCR que buscaron hacer una demostración de fuerza a sus socios de Juntos por el Cambio y desafiaron a Mauricio Macri durante un acto multitudinario en Costa Salguero.

“Lousteau fue embajador de Macri, en la embajada más importante del mundo, en Washington. Con Gerardo [Morales] trabajamos codo a codo cuando le toco gobernar una provincia totalmente desquiciada y contó con muchísimo apoyo del gobierno nacional mientras yo estuve ahí. En lo particular, a él lo quiero mucho, tengo una relación estrecha y converso mucho con él”, dijo.

En aquel acto, Lousteau apuntó sus dardos contra Macri, Bullrich y el ala dura de Pro y Morales lo desafió: “No nos van a correr”.

Respecto a esto, Prat-Gay dijo: “Si no podemos transmitir la idea hacia fuera de que somos un equipo, es muy complejo. Entiendo la ansiedad de diferenciarse en el marco de una interna, creo que las PASO nos dan la posibilidad de mantener la unidad y de que sea el votante el que decida, pero también las PASO promueven durante demasiado tiempo las peleas”. Y concluyó: “Con madurez tenemos que tratar de encontrar el equilibrio, de encausar las ambiciones de los que quieren competir con la necesidad de tener un programa común”.

