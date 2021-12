ARA San Juan: Elisa Carrió vinculó el espionaje a tareas de inteligencia previa que hacen “todos los Gobiernos”

Elisa Carrió advirtió que va a haber “una devaluación y tiene que haberla”. También volvió a cargar contra Javier Milei y Facundo Manes, y consideró que Mauricio Macri terminará absuelto de la causa por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, por la que fue procesado esta semana .

Sobre este último punto, en diálogo con +Voces, por LN+, dijo que es común que en determinadas ocasiones los Gobiernos hagan al menos “una mínima inteligencia para saber si hay infiltrados de la SIDE o de otros servicios paralelos”. En línea con eso, aclaró, “no se investiga a las víctimas, sino la posible injerencia”. Y entonces, consideró: “Yo creo que va a terminar absuelto y que no es una causa seria. Pero si cometió un delito, va a ir al tribunal oral y público, y lo va a aceptar. Nosotros nos sometemos al Estado de Derecho; yo me he sometido siempre al Estado de Derecho”.

Además, se tomó unos minutos para hablar de Martín Bava, el juez que procesó a Macri, y recordó una situación que vivió cuando gobernaba Cristina Kirchner: “En un momento, en Azul, a mí me siguen y pegan un tiro en un lugar donde yo estoy, atacan, y las personas que están en ese lugar tienen que salir a los tiros. Yo lo denuncié y ese juez federal no hizo nada. O sea que, si te atacan a vos o te tiran balazos, acá no hay delito; ahora si hay una tarea de inteligencia en un lugar donde va a ir el ministro de Defensa o el Presidente, sí hay”.

En otro tramo de la entrevista, la opositora reflexionó sobre el lugar que ocupa la actual vicepresidenta en la política, y dijo que aún “tiene poder y capacidad de daño, pero por poco tiempo más”. De esta manera, Carrió tildó de “terrible” el sobreseimiento a Cristina en las causas de Hotesur y Los Sauces, y manifestó: “La decisión del tribunal es dolosa porque viola la ley a sabiendas, con la intención de garantizar impunidad. Cuando se investigue penalmente, se va a ver si se cobró plata o no. Lo cierto es que muchos jueces negocian ascensos, aunque no haya una coima grande de por medio. Esto se va a revisar”. Y añadió: “Tenemos que un tribunal, por primera vez, independiente en la Corte y se puede abortar la presidencia de [Ricardo] Lorenzetti, que es socio de todo este plan de impunidad”.

Sin embargo, se mostró esperanzada: “Vamos a tener que ir, si es necesario, a Naciones Unidas o a la Corte Interamericana, pero Cristina va a ser condenada”. Y proyectó: “Seguramente, cuando la condena esté firme, va a tener más de 70 años, así que estará encerrada en El Calafate en vez de en [el edificio de la calle] Juncal”. Además, Carrió sostuvo que para sobreseerla los jueces “usaron una facultad que la cámara oral no tiene”, lo cual beneficiaría a futuro la posibilidad de que se revierta el fallo: “Si hubieran planteado nulidades y hubieran hecho lugar, en el juicio oral, habría un piso de legitimidad”.

Sobre este punto, Carrió hizo una salvedad al hablar de Florencia Kirchner, y dijo que a la hija de la expresidenta y Néstor Kirchner le convendría tener “una defensa autónoma e independiente”. “Ella nunca estuvo en política, sufrió muchas enfermedades y las familias con abuso de poder presionan. La peor defensa es ponerla en el mismo nivel de la madre y de Máximo, porque no es así”.

Respecto a Cristina, Carrió también recordó que ella fue una de las personas que aplaudió el default de Rodríguez Saá. Entonces, volvió a resaltar, tal como viene haciendo en las últimas entrevistas que dio, la importancia de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Las condiciones internas se negociarán en el Parlamento, pero es importante que la oposición, yo o Macri, digamos: ‘Hay que honrar las deudas’. No me importa el costo que se paga por eso o que me reten”, precisó.

Al dialogar con LN+, la opositora también criticó a Milei y Manes, sobre los cuales señaló: “Algunos se acuerdan tarde de reclamar por la libertad”.