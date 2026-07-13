Bullrich se refirió a la posible visita de la selección a Casa Rosada y apuntó contra sus críticos

La senadora Patricia Bullrich respaldó la iniciativa que anunció días atrás el presidente Javier Milei de cederle la Casa Rosada a la selección argentina para celebrar con los ciudadanos y apuntó contra sus críticos. La exministra de Seguridad aseguró que los resultados deportivos de la albiceleste no beneficiarían al Gobierno de turno y marcó diferencias: “Son cosas distintas y las tenemos que entender”.

“Siempre hay una discusión eterna sin sentido: la de si ganar un Mundial o Copa América le hace bien al Gobierno que está. Y la verdad es que los argentinos sabemos separar las cosas. Una cosa es un gobierno -al cual evaluamos por lo que hace- y otra es alentar a la selección. Esta lógica de que si vienen a la Casa Rosada es un apoyo nunca se probó. Lo que quiere decir el Presidente es eso: que si vienen a la Rosada no es para estar con él, sino con la Plaza llena”, afirmó Bullrich en LN+.

Además, sentenció: “Nunca hay que pensar que ganar un campeonato de fútbol va a tener alguna relación con que te vaya mejor o peor en la economía o la política”.

En esta línea, Bullrich planteó que la Argentina necesita que la política no sea “una cosa de todos los días” y destacó cómo el Mundial genera que los ciudadanos se desconecten de las decisiones socioeconómicas. “Los países que se reordenan no hablan de eso todo el día y eso es lo que queremos, que hagan su vida y no estén pendientes de la política. Cada uno tiene su plan de vida”, explicó.

💬 "Ellos usan el Mundial para hacer campaña por la no reelección"@PatoBullrich se refirió al análisis de la coyuntura político-económica que hace el periodismo opositor durante la Copa del Mundo.



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También cuestionó a sectores de la oposición que acusaron que la época mundialista es favorable para el Gobierno porque despeja a los argentinos de sus medidas. Al respecto, la senadora desmintió que los ciudadanos estén atravesando una situación complicada -aunque marcó que el Poder Ejecutivo no alcanzó “todos los objetivos”- y retrucó respecto al Mundial 2022, que se disputó bajo la administración de Alberto Fernández.

“Los argentinos están en una situación mucho mejor. Obvio que no es como queremos que estén, pero ahora saben en qué van a poder gastar lo que ganan. Antes la plata se les iba de la mano. La oposición no aguanta eso. No pueden aceptar que un gobierno liberal y de derecha tenga estos logros, que son difíciles y no están todos. Esto puede llevar a una reelección y ellos están haciendo una campaña contra eso y usan el Mundial en contra. Dicen que la gente se muere de hambre mientras ve los partidos, pero en 2022 había más pobres”, continuó.

En tanto, Bullrich subrayó que el Gobierno está en el “camino correcto” y declaró que está convencida de que La Libertad Avanza conseguirá la reelección en 2027. A su vez, aclaró: “La oposición no puede aceptar que lo popular no es de ellos, creen que es sinónimo de peronismo. Piensan con esa lógica y no comprenden que algo que atraviese a toda la sociedad no sea peronista. Dicen que Scaloni es gorila pero no, es un muchacho de Santa Fe que jugó al fútbol”.

Bullrich celebró todas las victorias de la selección argentina en el Mundial

Por otra parte, la exministra estableció similitudes entre el plantel de la selección argentina y el gobierno nacional y describió que la albiceleste posee una forma de ser y vincularse basada en “buena educación y modales”, y remarcó que, en otros momentos del fútbol argentino, no fue así. “Eso es más fair play y jugar más limpio. Es algo interesante y le hace bien a la Argentina y los valores que queremos. Lo vemos tanto en Messi como en los jugadores y Scaloni, que es un tipo humilde que va paso a paso. Me gusta su forma de no desviarse. Elegimos un camino, nosotros sufrimos pero él va ahí y no se aparta", desarrolló.

Milei puso la Casa Rosada a disposición de la selección

Después de la victoria de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final, el presidente Javier Milei anunció que puso a disposición la Casa Rosada para que los jugadores celebren en el país, cualquiera sea la instancia del Mundial a la que llegue. Además, aclaró que, en caso de que la albiceleste acepte, él no va a estar presente: “Cuando vayan, ese día la vacío”.

"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. Yo me quedaría en Olivos. Hasta convencería a mi hermana [Karina] de que no vaya a trabajar“, indicó en diálogo radial con El Observador.

Luego especificó: “No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos.