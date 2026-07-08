Milei puso la Casa Rosada a disposición de la selección y dijo que no estará si el plantel decide ir

El presidente Javier Milei puso a disposición la Casa Rosada para los jugadores de la selección, cualquiera sea la instancia del Mundial a la que el conjunto de Scaloni llegue. “Cuando vayan, ese día la vacío”, sentenció.

En declaraciones radiales este miércoles, y tras el agónico triunfo de la Argentina frente a Egipto, Milei dijo: "Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío. Yo me quedaría en Olivos. Hasta convencería a mi hermana [Karina] de que no vaya a trabajar".

El presidente Javier Milei puso a disposición la Casa Rosada para los jugadores de la selección, cualquiera sea la instancia del Mundial a la que el conjunto de Scaloni llegue Natacha Pisarenko - AP

Acto seguido, enfatizó que no interferirá ni formará parte del encuentro en la sede del Poder Ejecutivo. “No tengo nada que hacer en esa foto. No soy digno. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, sostuvo en diálogo con El Observador.

Durante la charla, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se prestó también a analizar el duelo entre la Albiceleste y el seleccionado africano. “Desde mi punto de vista, Argentina estaba jugando mejor. Tuvo cerca de siete u ocho oportunidades durante el primer tiempo, pero se le cerró el arco. El penal, a pesar de que Messi lo pateó fuerte... El arquero estaba inspirado. En los contragolpes, finalmente, Argentina sufrió dos goles”.

La fachada de la Casa Rosada, residencia del Poder Ejecutivo Camila Godoy

“Lo que rescato es ese instinto de supervivencia de los argentinos de pelear, pelear y seguir peleando hasta el final. Después ocurrió el milagro. Fue una reversión histórica. Las probabilidades de que eso sucediera eran del 0,16%. Algo prácticamente imposible, y lo pudimos presenciar”, celebró el jefe de Estado.

Respecto de las denuncias de un “Mundial amañado” en favor de la Argentina, que estaría presuntamente dado también por el vínculo entre Milei y Trump, el mandatario arremetió: “Trato de ser bastante educado... Me parece una tontería. Bajo esa misma teoría, Estados Unidos no hubiera quedado eliminado. Era el país anfitrión. En segundo lugar, hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, discutible y debatible, y que hoy el VAR eliminó. Pretenden discutir la cuadratura del círculo. Me parece verdaderamente una tontería”.

Lionel Messi celebra su gol para empatar la serie entre la Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial Anadolu - Anadolu

Cruzó además a los críticos del capitán de la selección, Lionel Messi: “Los que están en contra de él lo están desde siempre. Nosotros no debemos olvidar que, durante mucho tiempo, se lo criticó duramente en los medios de comunicación. Han dicho cosas aberrantes sin tener en cuenta sus logros, que lo constituyen en algo imposible".

Y elogió al astro argentino: “Es el mejor jugador en todas las facetas del juego. Es alguien que está seis desvíos por encima de la media. No es normal. Los grandes cracks oscilan entre dos y tres desvíos. No es normal. Negarse a disfrutar de algo tan extraordinario... Él rompe las leyes de la naturaleza. Tenemos la fortuna de que sea argentino. Hay que opinar sobre lo que hace en el campo de juego. No me importa si es de derecha, izquierda, liberal o comunista. Es jugador de fútbol. Yo miro lo que él hace en la cancha".