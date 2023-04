Carlos Pagni habló sobre las preocupaciones de Cristina Kirchner: “Tiene miedo porque sabe que se viene algo malo”

escuchar

A poco meses de los comicios, Carlos Pagni aseguró que Cristina Kirchner y su espacio temen una “catástrofe electoral” a partir de la situación económica y la pérdida de confianza en su propio electorado, y afirmó que eso explica que ellos tomen medidas que puedan tildarse de “irracionales”. “Tienen miedo porque saben que se viene algo malo”, analizó en declaraciones a LN+.

Invitado al ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, el periodista dio cuenta de la encrucijada en la que que se encuentra el kirchnerismo. “Nadie más que ellos saben que esto va a ser una catástrofe. Se ven en un callejón sin salida, están perdidos. Y si bien todos presumimos que el kirchnerismo va al fracaso electoral, nunca se puede decir que ‘Cristina fue’”.

Pagni, que presentó recientemente El Nudo, dijo que el dilema actual podría haberse evitado. “Creo que el proyecto Cristina solo se resolvía si ella misma asumía la presidencia. Es lo que Néstor [Kirchner] hubiese querido. Sin embargo, lo que no tiene la vicepresidenta que sí tenía Néstor era un respeto por la realidad tal cual está dada. Cristina piensa, por el contrario, que la realidad es lo que ella tiene en la cabeza y es algo que se puede imponer”.

El periodista Carlos Pagni con Luis Novaresio, en +Entrevistas

En esa línea, indicó que, de tener frente suyo a la expresidenta, le preguntaría “por qué no pudo girar”. “Había una sola forma de salvar al Gobierno: que ella asuma la presidencia. Una operación tipo Lula. Pero había una limitación. Cristina tiene una enorme plasticidad táctica pero mucha rigidez conceptual”, indicó.

Consultado sobre como definiría a la vice, dijo que es “una líder política con un enorme talento imaginativo” y la calificó como “el nuevo Duhalde”. “Sus ideas económicas quedaron fijadas en circunstancias irrepetibles como lo fueron 2003, 2004 y 2005″, explicó.

Y completó: “Al igual que hizo Eduardo Duhalde, Cristina es alguien que disciplina a los pobres para que sea viable un proyecto de ajuste. Duhalde lo hizo en la convertibilidad, y hoy Cristina ocupa el lugar de quien le da disciplina social a un país que padece un ajuste que es llevado adelante por el Gobierno que ella puso”.

Los tres criterios que anticipan la “catástrofe” electoral

Para Pagni, hay tres señales que adelantan una potencial derrota del kirchnerismo en la próxima contienda electoral.

“La primera es muy obvia. Ellos perdieron entre 2019 y 2021 el 40% de su electorado, lo que se traduce en un problema enorme. ¿Vos ves alguna razón, con la racionalida política y situación económica como base, para que no sigan cayendo”, puntualizó en principio.

Y continuó: “La segunda razón es que el grupo humano que integran Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Máximo Kirchner y La Cámpora funcionan con una lógica y forma de argumentar que es sumamente destructiva. ¿pensas que lleva a ganar votos o a perder? A perder”.

“La tercera razón, que es la más contundente, es que hay una recurrente caída de la marca Frente de Todos. En noviembre tenía un 34% de aceptación. Hoy es del 27 o 28%. Da la impresión de que las razones por las que la gente se está alejando no va a cambiar de acá a los próximos meses”, cerró.

El problema central de la política, representado en el kirchnerismo

Con respecto al principal obstáculo que “afrontan los dos lados, desde Cristina Kirchner hasta Macri”, el periodista de LA NACION apuntó a la “falta de representación” y habló sobre la existencia de “un grueso blindex que divide a la gente y a la sociedad de la política”.

“Entre uno de tantos ejemplos, el kirchnerismo piensa que no pueden existir obreros enojados con un gobierno peronista, que no puede ser que un copito [en referencia a Sabag Montiel] le quiera pegar un tiro a la presidenta, que no puede ser que colectiveros organizados vayan contra un ministro”, señalo.

