Se espera una “bomba antártica” en Argentina: cuáles son las 8 provincias que sentirán primero el impacto del frío extremo

La llegada de un intenso frente de aire polar comenzará a hacerse sentir en distintas regiones de la Argentina durante las próximas horas y encendió las alertas meteorológicas en varias provincias. Si bien la expresión “bomba antártica” no forma parte de la terminología oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), suele utilizarse de manera ilustrativa para describir el avance de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso de las temperaturas.

En este contexto, el organismo mantiene alertas amarillas por lluvia, nieve y viento en diferentes sectores del país. Las primeras ocho provincias que sentirán el impacto de este cambio de tiempo serán Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, donde se esperan distintos fenómenos asociados al ingreso del aire frío.

El pronostico del tiempo

Las provincias bajo alerta por el avance del frente polar

En Catamarca rige una alerta amarilla por lluvias y viento, mientras que en Tucumán el aviso corresponde a precipitaciones persistentes, con posibles complicaciones en sectores de montaña y áreas vulnerables.

Por su parte, Chubut y La Rioja permanecerán bajo alerta por vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que, en algunos sectores, superarían los 90 km/h.

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Las condiciones más invernales se concentrarán en la cordillera. En Mendoza se esperan nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y los 30 centímetros en zonas altas.

En San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el SMN advirtió por una combinación de nieve y viento, un escenario que podría complicar la circulación en rutas y caminos de montaña. En algunos sectores, las nevadas podrían estar acompañadas por ráfagas significativas y reducción de visibilidad.

Qué implica una alerta amarilla

Según el sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes o afectar actividades cotidianas. Por ese motivo, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones en las zonas alcanzadas por los avisos.

Los especialistas anticipan que, detrás de estos fenómenos, avanzará una masa de aire más fría que favorecerá un descenso térmico progresivo en gran parte del país, con temperaturas más propias del invierno astronómico que comenzará en las próximas semanas.

Mapa de las provincias bajo alerta amarilla del SMN

Las 10 localidades más frías de la Argentina

Maquinchao (Río Negro): 1,6°C

1,6°C La Quiaca (Jujuy): 1,8°C

1,8°C Uspallata (Mendoza): 2°C

2°C Río Grande (Tierra del Fuego): 2,7°C y sensación térmica de -1,6°C

2,7°C y sensación térmica de -1,6°C San Carlos de Bariloche (Río Negro): 3,2°C y sensación térmica de -1,7°C

3,2°C y sensación térmica de -1,7°C San Juan (San Juan): 3,4°C y sensación térmica de 0,1°C

3,4°C y sensación térmica de 0,1°C San José de Jáchal (San Juan): 3,5°C

3,5°C Puerto Santa Cruz (Santa Cruz): 3,6°C y sensación térmica de -3°C

3,6°C y sensación térmica de -3°C Puerto Madryn (Chubut): 3,8°C y sensación térmica de 0,3°C

3,8°C y sensación térmica de 0,3°C Puerto Deseado (Santa Cruz): 3,9°C y sensación térmica de 0,4°C

Entre los datos más destacados sobresalen las sensaciones térmicas bajo cero registradas en Río Grande, Bariloche y Puerto Santa Cruz, una muestra del impacto que ya comienza a tener el aire de origen antártico en el sur del país.