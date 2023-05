Cristina Kirchner, en C5N: flores con Pablo Duggan y el halago de la vicepresidenta a Carlos Maslatón, el otro lado de la entrevista

escuchar

Tras haber ratificado que no será candidata, la vicepresidenta Cristina Kirchner participó este jueves de una entrevista durante el programa Duro de Domar (DDD) que se transmite por C5N, conducido por Pablo Duggan junto a panelistas que le son afines. Durante el encuentro, pregonó un tono amigable, con preguntas que permitieron a la invitada explayarse con libertad.

Pasadas las 21.30, comenzó el intercambio. La primera pregunta del periodista, en un mano a mano, fue para saber por qué la vicepresidenta había elegido ese programa para regresar a la televisión después de seis años. “Yo los miro todas las noches”, respondió Cristina y endulzó así el oído del conductor.

La cuestión judicial dominó el primer tramo de su exposición. Luego, fue consultada sobre las medidas económicas: el cepo cambiario, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros temas. “Sergio Massa agarró una papa caliente”, dijo, sin profundizar sobre la situación económica. Cerca de las 22, la entrevista viró hacia las elecciones de 2023. “Lo importante para el Frente de Todos es entrar al ballotage... Ganar las elecciones depende de que volvamos a enamorar a la sociedad”.

Sin embargo, durante el intercambio Duggan evitó algunas preguntas clave que esperaban que puedan ser dilucidadas por la vicepresidenta. Principalmente, esquivó preguntarle su opinó sobre los candidatos que baraja el Frente de Todos y cuál será el elegido por ella tras declinar su candidatura. Tampoco, profundizó en la posibilidad de que se desdoble la elección en la provincia de Buenos Aires, algo que se esperaba que ella pueda anticipar. Del mismo modo que el periodista prefirió no consultarle sobre el gobernador Axel Kicillof y su rol en la provincia.

Lo que sí le consultó Duggan fue por qué volvía a hacer política junto a personas que la criticaron mucho. “ No tenés nada de rencor”, le dijo el conductor y reflexionó: “Yo mismo te critiqué mucho, después me di cuenta de mi error”. Ante eso, Cristina le dijo: “Eras muy odioso”, algo que Duggan reconoció. “¿Viste que no soy rencorosa? Es notable”, siguió ella. Y él agregó: “No tenés nada de rencor”. Luego, la vicepresidenta criticó una vez más al diario Clarín: “Ellos dicen todo el tiempo ‘Porque es mala, porque es rencorosa...’. Lo escucho todo el tiempo, pero les molesta el peronismo y le ponen el chimichurri de que soy mujer”.

Antes de que comience el mano a mano, la expectativa también estaba puesta sobre el rol del panelista libertario Carlos Maslaton, excompañero político de Javier Milei, aunque él había expresado en un tuit: “Un honor máximo para mi recibirla este jueves en el plateau de Duro de Domar. Líder política inigualable de América Latina. Lamento su declinación presidencial porque su presencia equilibra el sistema político argentino. Ahora, puteen a voluntad”.

Si bien el panelista no estuvo presente en el piso durante la entrevista, sí fue mencionado por la vicepresidenta. “Me encanta Maslatón, no pienso nada como él, pero me encanta, me divierto mucho”, dijo Cristina Kirchner. Rápidamente, el panelista no dejó pasar la oportunidad y le respondió vía Twitter. “Gracias por su amabilidad, vicepresidenta Cristina”, escribió.

Al finalizar la entrevista, Maslatón posteó en su cuenta de Twitter una foto junto a Cristina Kirchner. “En vivo, desde C5N”, expresó junto a la imagen.

No solo es la primera visita de Cristina Kirchner a un estudio de televisión desde la campaña electoral de 2017 sino que además sucede luego de la carta pública que difundió el martes último para ratificar su decisión de no ser candidata a ningún cargo este año.

