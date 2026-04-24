Uno por uno, los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner

La Cámara de Casación confirmó este viernes el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para comenzar a cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder los condenados por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.

El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son de Báez; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6000 metros cuadrados.

Las propiedades alcanzadas por el fallo

La decisión alcanza propiedades vinculadas a Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

La casa de Cristina Kirchner en El Calafate

También figuran una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre Avenida 17 de Octubre al 800, incorporada al patrimonio familiar en 2007 y que cuenta con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo incluye también diez unidades situadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido transferidas a los hijos de la exmandataria en 2007.

Hotel Los Sauces

También una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada en 2010, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

Más inmuebles

El inventario se amplía con terrenos situados en las inmediaciones de El Calafate, dentro del Departamento III Lago Argentino.

Entre ellos figuran las parcelas adquiridas en 2007 y 2008, junto con el lote donde se construyó el Complejo Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial.

Entrada lateral del hotel Los Sauces

También se agregan bienes se agregan dos bienes adquiridos en 2007: uno de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados.