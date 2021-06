Denuncian irregularidades con ciertos certificados de vacunación

El equipo periodístico del programa La Cornisa, emitido por LN+, denunció irregularidades en la entrega de certificados de vacunación, en un informe del periodista Luis Gasulla, donde mostraron que los certificados no tienen sellos, aclaraciones de firmas, ni números de matrículas de los enfermeros o médicos que trabajan en una posta sanitaria, ubicada en el partido de Vicente López.

“Es un vacunatorio frente a la Quinta de Olivos, dependiente de PAMI”, aseguró Gasulla, quien dijo que uno de los denunciantes pidió a quien le aplicó la vacuna que deje un registro claro del nombre y la matrícula, pero recibió una respuesta negativa. Tal como se explicó, esto ocurrió con la aplicación de dosis de los lotes S-750421, I490421 y I750421.

Nuevas revelaciones del sistema de vacunación "K" paralelo

El equipo periodístico se acercó a esta posta sanitaria, donde primero una persona que no se identificó ofreció respuestas evasivas, y finalmente -luego de consultar por teléfono- dijo que no podía responder preguntas “por orden del Ministerio de Salud” de la provincia de Buenos Aires. “No podemos responder tus dudas”, le dijeron al cronista.

Al respecto, se informó que desde el Ministerio de Salud bonaerense, respondieron que “no es necesario poner la matrícula en cada carnet” ya que cuentan con “firma y sello del lugar”. Además, destacaron como respuesta oficial, que “todas las personas que trabajan en los vacunatorios” corresponden a una lista de “personal certificado” por el Ejecutivo provincial. Por otro lado, se reprodujo en el programa la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación: “Los vacunatorios dependen de las jurisdicciones, en primer lugar. Segundo, ese vacunatorio es de PAMI, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud”.

Un avión con vacunas AstraZeneca aterrizó en el país durante la noche de este sábado

Respecto del contexto general, una partida con más de 930 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio producido en la Argentina, llega este lunes desde los Estados Unidos, con lo cual el país superará los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidas desde el inicio de la pandemia. El arribo del vuelo AM1407 está previsto para las 17.15 con 934.200 dosis de AstraZeneca, de producción conjunta con México, y será el cuarto cargamento de este tipo de vacunas, que se sumarán a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche de este sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.

Debate en torno al PAMI

La directora general del PAMI, Luana Volnovich, acusó poco tiempo atrás al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no convocar al PAMI para participar del operativo de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. “La vacuna no se comercializa en territorio argentino; el Estado las distribuye. Si la ciudad de Buenos Aires siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente, que pida ayuda, pero que la vacuna llegue a todos”, dijo la funcionaria. “Nosotros no fuimos convocados por la Ciudad”, agregó, tal como consignó este diario el 25 de febrero pasado.

Sobre esto, según informó la agencia estatal Télam, la directora del PAMI ratificó su denuncia contra el gobierno porteño por irregularidades en la asignación de turnos de vacunación para afiliados de la obra social de jubilados residentes en la Ciudad, para lo cual entregó material probatorio en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 de esta Capital.

Pero el pasado 24 de abril, según se informó, tras el cruce mediático y la denuncia judicial, autoridades de la ciudad de Buenos Aires y el PAMI resolvieron avanzar con la administración de las vacunas. En el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, el periodista Luis Gasulla ya había dado datos sobre PAMI, para enfrentar esta versión y dijo que lo que ocurría es que el PAMI -conducido actualmente por una militante de La Cámpora, que designó a su hermano Guido Volnovich en la secretaría interna de prensa- “estaba produciendo un listado ineficiente y por eso encontraban que a sus vacunatorios no iba nadie”.

Y agregó Gasulla: “Tenían que vacunar a cinco mil jubilados; contrataban militantes temporariamente. También se gastaba dinero en heladeras para estos vacunatorios”. En esa línea, Gasulla confirmó que según su investigación se gastaron 21.341.255 de pesos para constituir postas sanitarias de muy baja concurrencia, tal como quedó expuesto en una recorrida del equipo de LN+.

También se denunciaron gastos millonarios para la compra de insumos tecnológicos como computadoras y cámaras profesionales de fotografía y trabajos multimedia. En distintos reportajes, jubilados confirmaron cómo se vio afectada durante la pandemia la prestación de servicios vitales como cardiología y oncología; también otra mujer denunció el cese de asistencia a una paciente con “problemas cerebrales”.

