Denuncian que el Gobierno ocultó información sobre las visitas a Olivos

Luego del escándalo por las visitas a Olivos y el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena, La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por LN+ denunció que el Gobierno ocultó información del registro de visitas.

El pasado viernes el Presidente dijo: “Alguna vez, llegó un pedido para ver quienes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido. No ocultamos nada, mostramos exactamente… porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal”.

Sin embargo, según la abogada especialista en temas de corrupción Silvina Martínez reveló que en marzo de 2021 solicitó a Presidencia el listado completo de personas físicas que ingresaron a la Residencia Presidencial de Olivos desde el 10 de diciembre de 2019 y la respuesta fue parcial, aclarándose que: “Los registros relativos al ingreso a la Residencia Presidencial de Olivos engloban un sin número de datos que involucran aspectos que exceden los alcances del derecho que fundamenta la solicitud promovida en el presente”.

Fundamentaban, que omitían “las cuestiones vinculadas con la seguridad del primer mandatario y su familia, como así también los aspectos relativos a su vida privada amparados por el derecho a la intimidad”

En julio de este año, la periodista de La Cornisa solicitó los ingresos a la Casa Rosada desde diciembre de 2019 y allí recibió no solo dicho listado sino que también las planillas completas de la residencia de Olivos, con información que no había sido enviada en la respuesta de marzo.

En el informe del programa de LN+ revelaron algunas de esas visitas omitidas, entre ellas figuran la maquilladora de Fabiola; el adiestrador de Dylan y hasta Marcelo Tinelli. Tal como recordó la abogada, adulterar registros oficiales configura un delito.

En el listado al que accedió La Cornisa aparece que Verónica Zárate, maquilladora de Fabiola ingresó 6 veces a Olivos. También que Lautaro Romero, veterinario, adiestrador de Dylan, ingresó 58 veces y la veterinaria Cecilia Pipan, 16. El 4 de abril de 2020 existe otra reunión similar al día del cumpleaños de Fabiola, a dos días del cumpleaños de Alberto y en plena cuarentena estricta.

El creador audiovisual del equipo de Fabiola, Joan Manuel Lescano, ingresó 11 veces. Después, según precisaron, el 7 de abril ocurrió algo particular: ingresaron nueve personas que se reunieron con el Presidente en un ambiente cerrado y sin barbijo para realizar un spot político. Mientras que el 27 de abril se informó que el Presidente no tuvo ninguna audiencia ni visita, pero en el segundo informe se advierte que recibió a Marcelo Tinelli. Al igual que el 17 de junio, que en la primera planilla no figuran reuniones, y en la segunda surgen ocho visitas al chalet presidencial.

LA NACION