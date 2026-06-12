Estados Unidos vs. Paraguay, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo D se disputará a las 22 horas en el SoFi Stadium de Los Angeles; todos los detalles del encuentro
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Quiénes serán el árbitro y los asistentes del partido
El árbitro principal del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay será: Danny Desmond Makkelie. Lo acompañarán Hessel Steegstra y Jan de Vries. En tanto, el cuarto árbitro será Yusuke Araki. El sistema VAR estará a cargo de Carlos del Cerro Grande y Dennis Johan Higler.
En qué estadio jugarán Estados Unidos vs Paraguay
Estados Unidos se medirá contra Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Paraguay
El partido entre Estados Unidos y Paraguay podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.
Cuarto partido
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026.