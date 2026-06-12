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Estados Unidos vs. Paraguay, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido del Grupo D se disputará a las 22 horas en el SoFi Stadium de Los Angeles; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este viernes 12 de junio
Las selecciones se enfrentarán este viernes 12 de junio

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Quiénes serán el árbitro y los asistentes del partido

El árbitro principal del partido entre Estados Unidos vs. Paraguay será: Danny Desmond Makkelie. Lo acompañarán Hessel Steegstra y Jan de Vries. En tanto, el cuarto árbitro será Yusuke Araki. El sistema VAR estará a cargo de Carlos del Cerro Grande y Dennis Johan Higler.

En qué estadio jugarán Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos se medirá contra Paraguay en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

El SoFi Stadium de Los Angeles
El SoFi Stadium de Los Angeles

Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Paraguay

El partido entre Estados Unidos y Paraguay podrá verse EN VIVO por Flow (Canal 109), DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.

Cuarto partido

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026.

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