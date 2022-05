Domesticados

¿Nos quieren brutos para manipularnos mejor? Así parece. Piel de gallina me genera ver la entrevista a este adolescente de 13 años, que vive en el feudo formoseño, que va a la escuela, pasa de año, pero no sabe leer.

En Formosa pasa lo mismo que en Santa Cruz y en muchos otras provincia de la Argentina. Por una resolución, los chicos pasan de año aun llevándose todas las materias. Ahora quieren implementar este mismo artilugio en Río Negro.

Sí. No es una exageración. Es literal. en Santa Cruz lo llaman “pase automático”. Se les permite a los alumnos subir de grado aunque no aprueben los contenidos. Y no es por la pandemia. Hace 15 años que sucede.

A una sociedad se la domestica cuando se la mantiene en la ignorancia, cuando se la priva de una Justicia independiente. ¿Es la idea extender el modelo Formosa o Santa Cruz a todo el país?

Gildo Insfrán gobierna la provincia más pobre de la argentina durante los últimos 30 años. Si bien muestran los peores indicadores, para Alberto Fernández es el mejor jefe provincial de toda la República Argentina.

A una sociedad se la domestica para que no descubra las trampas que hace el kirchnerismo para perpetuarse en el poder. Ese jueves juró el kirchnerista Miguel Doñate ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar jueces. Ese lugar le correspondía a Luis Juez. Así es como triunfó la trampa.

En Entre Ríos, se produjo una supuesta estafa en la Legislatura, dominada por la coalición que nos gobierna, por 50 millones de dólares. En cualquier país normal premiarían a la fiscal que destapó esa olla. Acá la quieren echar.

¿Cuántas escuelas se podrían haber construido con 50 millones de dólares? Veinte, solo con plata que se llevó la política.

Mientras la mitad de la Argentina es pobre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, modificó el régimen vigente y se aseguró una pensión vitalicia para él, su vice y los jueces de la corte. Se aseguró su sustento de por vida, como escribió la artista plástica Sonia Decker.

Hay un momento en el que te domestican tanto que ya no hay vuelta atrás. Que no nos pase.