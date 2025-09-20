Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Después de la presentación de Javier Milei en Córdoba, en la que abrió la campaña en la provincia con un acto, el asesor político Jaime Durán Barba analizó su discurso y dijo que el Presidente “está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”. Además aseguró que desde el entorno del mandatario se creen “iluminados por Dios” y eso no cae con simpatía en el electorado.

“Desgraciadamente es lo mismo que venía haciendo en la última época, lo que no le da resultados con los electores. Es un discurso pensado en los otros políticos, a los que insulta y denigra, pero la gente común esta impactada por otras cosas. En la Argentina hay un porcentaje muy importante que rechaza todo, alrededor del 60%. La gente se cansó de todo. No es muy racional pero es así. Y esa gente también votó a Milei”, comenzó Durán Barba en LN+.

Además continuó: “Lo que hizo Milei en la campaña presidencial fue correcto desde el punto de vista técnico, no teórico, porque trasmitió sentimientos. Se conmovía, lloraba y decía que había dejado de comer para darle comida a Conan. Esas son las formas de la política moderna. Pero hay una equivocación enorme en la sociedad argentina: creer que la política depende de la economía. No son variables con una relación de causalidad”.

Milei habló en Córdoba y pidió "no aflojar": el análisis del discurso del presidente

En esta línea, el asesor declaró que Milei “está sin un norte” y argumentó mencionando las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “Si uno suma la votación del peronismo y él, se llega a la mitad. No es que no votan por él porque están en esa dicotomía, sino porque están hartos de los políticos. A ellos no se les habla, se les comunica con detalles”, afirmó y agregó: “Las elecciones se ganan con imágenes, y las de ahora son desastrosas. Hay un tipo gritando como loco. Él ganaba votos cuando se emocionaba por los perros y su vida. Era disruptivo y alegre”.

Durán Barba recalcó que el “98% de los argentinos cree que todos los políticos son corruptos, incluidos Milei y su hermana” y justificó que se debe a la transformación de la sociedad tras la llegada de internet. En ese sentido, aseveró que, aunque no todos sean de esa forma, existe ese prejuicio y expresó: “Por eso, al hablar así, el Presidente no se da cuenta de que está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”.

Milei en su discurso en Córdoba Sebastián Salguero - LA NACION

“Casi el 70% cree que Karina Milei es corrupta. Entonces, si vos das un discurso contra la corrupción, la gente enseguida va a preguntarse por su hermanita. Mi impresión es que desde el lado de Milei tienen ideas demasiado dogmáticas, se creen iluminados por Dios", siguió.

A modo de cierre, Durán Barba señaló que la Argentina no puede salir adelante con “las ideas de que un iluminado por Dios imponga las cosas, así sea Milei, Cristina Kirchner o Juan Grabois”. “Para empezar, es un país federal y, luego, es muy diverso. Los argentinos tienen muy poca vocación de borrego, son rebeldes”, sentenció.