Durante su habitual pase con Esteban Trebucq en LN+, Eduardo Feinmann hizo una revelación sobre su salida de A24, canal en el que condujo su programa hasta 2020. En ese sentido, apuntó a Wado de Pedro como uno de los responsables de su partida, que atribuyó a un comentario que realizó cuando llegó a 30 mil la cifra de muertos por coronavirus.

El comentario de Feinmann se dio en el marco de una reflexión respecto al 24 de marzo, que en el país se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en recuerdo a las víctimas de la última dictadura militar. Sobre ese momento, el periodista sostuvo: “El kirchnerismo y la izquierda más profunda de la República Argentina habían ganado la batalla cultural, entonces yo creo que hay que hacer una contra batalla cultural; ganaron mucho, durante los últimos años ganaron mucho, ganaron los medios de comunicación, ganaron al 70% del periodismo de la República Argentina, ganaron en organismos internacionales, los docentes, las universidades”.

El periodista aseguró que el exministro del Interior "lo hizo echar" de A24

Además, recordó una entrevista con Luis Labraña, ex militante de Montoneros, quien generó impacto al adjudicarse la autoría de la cifra de 30 mil muertos, al justificar que fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”. “El señor (Luis) Labraña me dice que inventó el número de 30 mil, te guste o no te guste Wado de Pedro”, lanzó Feinmann.

Acto seguido, pasó a explicar el motivo por el cual mencionó al senador nacional. “Wado de Pedro en un momento me hizo echar de A24″, afirmó Feinmann, de manera contundente. En esa misma línea, amplió más detalles del tema y contó: “Yo conducía El noticiero de A24. Durante la pandemia, cuando se llegó a los 30 mil, dije: ‘Ahora sí son 30 mil muertos por el COVID’. Esa frase hizo que el Ministro del Interior llame al dueño del canal, al señor (Daniel) Vila, y le pida mi cabeza, que me eche. Nunca lo conté. Así que yo a esta gentuza la parí”, sostuvo el conductor.

Eduardo Feinmann apuntó contra “Wado” De Pedro por su salida de A24

Al ser consultado sobre si en ese momento finalmente fue echado del programa, expresó que inicialmente no. “Ahora hablan del Gobierno de (Javier) Milei, todo el kirchnerismo está detrás de Mirtha Legrand. Es la ídola absoluta porque osó a decir que le tiene miedo a este Gobierno. No tienen ni la más pu… idea lo que fue el kirchnerismo durante 16 años, ni la más perra idea. Llamaban a los canales de televisión, pedían la cabeza de los periodistas. Yo lo sufrí. Sufrí brutales presiones por parte del Ministro del Interior en aquel momento”, continuó.

Sobre ese momento en particular, fue por más y recordó: “Se metían siempre, tenían mucho poder, detrás de Wado de Pedro estaba Cristina Fernández de Kirchner, siempre. Vos decís 30 mil de lo que sea y es ‘negacionista, estás negando’. No, señores, no niego nada. ¿Hubo desaparecidos? Sí. ¿Dónde están los desaparecidos? En el libro del Nunca Más”.