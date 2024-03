Escuchar

En las últimas horas se viralizó un video de Tatiana Fernández Martí, una joven de 22 años, militante del Partido Obrero, en donde se la ve entrando a una estación de subte sin pagar y convocando a estudiantes y trabajadores a realizar el “molinetazo” que se realizó este viernes 1 de marzo en rechazo a los aumentos en las tarifas del transporte que autorizó el Gobierno. La fecha elegida no es casual, ya que hoy a las 21 el presidente Javier Milei pronunciará su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Por esta razón, la joven fue entrevistada en Radio Mitre por Eduardo Feinmann y vivió un tenso cruce con el periodista.

Antes de comenzar el diálogo, el conductor contó que la joven había sido denunciada por “instigación a cometer delitos”. Así lo informó el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, a través de X, donde compartió la denuncia en donde se puede ver que fue la empresa Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), quien denunció a la dirigente estudiantil por instigación al delito, apología del crimen, asociación ilícita y atentado contra el orden público por su convocatoria para esta tarde en rechazo a los aumentos en las tarifas del transporte.

Tatiana Fernández Martí convocó a saltar molinetes en trenes y subtes. Hoy fue denunciada por instigación al delito, apología del crimen y atentado contra el orden público. El que las hace las paga... pic.twitter.com/T4TeH90wAq — Javier Lanari (@javierlanari) March 1, 2024

Tras ser consultada por si tenía conocimiento de la denuncia, Fernández Martí dijo: “No sé bien de lo que me hablas porque en concreto yo no recibí ninguna notificación por el momento”. A lo que el periodista contestó de manera tajante: “Ya la vas a recibir”.

La joven de 22 años replicó: “Veremos. Yo por el momento veo que hay un rumor que se esparció por las redes sociales. De hecho, me enteré por Twitter, por un recorte de tu programa a la noche. Por lo tanto, no te sé decir en concreto. Cuando llegue alguna notificación o lo que sea, me asesoraré con abogados correspondientes y demás y veremos qué sucede”.

Luego, la militante dio su visión sobre la acción a la cual convocó: “Acá se habla de delito y quizás es porque no se termina de entender cuál es la acción a la cual se está convocando hoy desde distintos colectivos en lucha. Es decir, esto no es algo que se me ocurrió a mí individualmente, sino que es una acción que está siendo colectivizada por un espacio que se llama Unidos por la Cultura, por asambleas barriales que se empezaron a generar en distintos barrios de la ciudad, por centros de estudiantes, y que en concreto tiene la intención de ser una acción, primero pacífica, para nada violenta, y por otra parte una intervención artística, más que nada”.

En este sentido, Fernández Martí expresó: “Queremos que el pueblo argentino dé un salto en la pelea para poder defender sus derechos, que hoy están siendo agraviados. Es simplemente eso, lejos de querer provocar”. Y destacó: “La repercusión fue algo que logró que, por ejemplo, yo esté hoy hablando en tu programa y que se esté hablando sobre el tema. Así que creo que algo hicimos para empezar a poner esto sobre la mesa”.

“Algo hiciste, instigaste a cometer delitos. Eso es lo que hiciste”, le contestó Feinmann. Y sentenció: “Por eso me parece que vas a tener que pagar”. Rápidamente, la joven se defendió: “Te comento, como persona, yo voy a participar, yo estaré en las convocatorias, pero yo no es que esté instigando a nada, porque hay un colectivo en lucha y hay distintas personas que están convocando a esta acción unidas por la cultura, asambleas barriales”.

“Tatiana, el tutorial, el tutorial”, le interrumpió el periodista. Mientras la militante continuó: “No es que yo esté instigando absolutamente nada. En tal caso el gobierno tiene que hacer una denuncia a absolutamente todo el mundo que quiera protestar contra el tarifazo del 500%”.

“No escuchás, no escuchás. Respetá y escuchá al otro, Tatiana”, insistió Feinmann. Y señaló: “Tatiana, vos hiciste un tutorial de cómo saltar un molinete”. En ese momento la joven aseguró que el video difundido en redes sociales no era un tutorial y aseguró que esta semana la gente saltaba el molinete debido a que un cuarto de los ingresos del salario mínimo se destinan para pagar el transporte.

EL VIERNES, MOLINETAZOS EN EL SUBTE CONTRA EL TARIFAZO

El día de la apertura de las sesiones del Congreso, estudiantes, asambleas barriales y del colectivo Unidxs por la Cultura vamos a decirle NO al tarifazo del 500%.

Defendamos nuestros derechos a estudiar y trabajar

Sumate! pic.twitter.com/ghc7Kz6v0v — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) February 28, 2024

Tras minutos de debate, el periodista volvió a afirmar que lo que la joven había hecho estaba penado por el Código penal: “Te lo leo para recordarte. El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito”.

“Claro, pero ahí el argumento que vos me estás colocando está viciado porque yo no estoy convocando a ningún delito. Es una acción pacífica, artística, que vamos a hacer con otros colectivos en lucha, con distintas personas. Eso es algo colectivo que fue votado, incluso democráticamente, que fue elaborado por distintos trabajadores, estudiantes”, explicó Fernández Martí.

Para finalizar la entrevista, el periodista lanzó una fuerte pregunta: “¿No tenés miedo de ir presa?”.

“No, Eduardo, no, ¿cómo?, ¿miedo? La gente sabe cómo realizar esta acción, la gente quiere trabajar, Eduardo. Nosotros no estamos robando, el gobierno es el que está robando. El Gobierno nos roba con la inflación, nos roba el salario con la inflación, Eduardo. Ellos son los verdaderos ladrones del pueblo argentino”, concluyó la joven.

LA NACION