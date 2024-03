Escuchar

Mirtha Legrand trató de “desagradable” al Gobierno de Javier Milei luego de que el Presidente avalara, con un reposteo en X, un mensaje que intimaba a la conductora de televisión a comprar el reconocido cine Gaumont, un día después de que comentara en La noche de Mirtha que le parecía una pena que se cerrara el Incaa y se atacara el arte.

“No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo”, comentó Mirtha Legrand en diálogo con el Canal de la Ciudad el lunes por la noche, cuando le preguntaron cómo tomó la respuesta del Gobierno ante sus declaraciones sobre el reconocido cine porteño.

En esa línea, la “Chiqui” manifestó: “ Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable”.

Por último, resaltó que no dijo nada malo y que pese a no estar en contra de la administración de La Libertad Avanza, sí le llaman la atención “las represalias” que toma ante la crítica. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en Contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable ”, marcó.

La polémica por el cine Gaumont

La respuesta de la “Chiqui” se trata de un nuevo ida y vuelta con el Gobierno. En su programa emitido el sábado Legrand se preguntó: “¿Cuánto puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, planteó y consideró: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.

El domingo el mandatario mostró su descontento con los comentarios de la diva reposteando un mensaje de un usuario en X en el que le sugerían a la diva que compre el cine que depende del Incaa.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas”, comienza el mensaje en X del usuario que se define como “geopolitólogo”. Y concluye: “Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Anteriormente Milei y Legrand habían mostrado, hasta no hace mucho, cierta cercanía y aprecio. En febrero, en el día de su cumpleaños, el Presidente grabó un video en el que le deseaba un feliz día y donde le prometió que iba a sacar el país adelante.

El retuit de Milei contra Mirtha Legrand

“Hola, Mirtha. Bueno, este video es para desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Además, para felicitarla porque sabe... Mire, el mercado se puede equivocar una vez, dos veces pero, ¿Sabe qué? Tener un éxito por más de 50 años eso es solo para los grandes”, expresó el mandatario al elogiar la trayectoria en televisión de Legrand.

Además, durante la recta final de la campaña electoral de 2023 y a fines de diciembre, ya en el poder, Legrand recibió a Milei en su programa donde hablaron sobre la situación económica y social del país, la herencia recibida y el rumbo de la Nación.

