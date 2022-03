Eduardo Feinmann estalló contra los dichos de Elizabeth Gómez Alcorta sobre la violación grupal en Palermo

Este miércoles, en El noticiero de LN+,Eduardo Feinmann se refirió en tono muy crítico a los dichos de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien dijo que los hombres acusados de violar en grupo a una mujer en Palermo “no eran monstruos, sino varones socializados en nuestra sociedad”. El conductor señaló que lo expresado por la funcionaria era “una barbaridad” y remató: “Gómez Alcorta dice que usted que nos está viendo es responsable de estos violadores”.

En el programa de LN+ conducido por Feinmann estaban tratando el caso de los seis hombres que fueron detenidos por violar en grupo a una joven de 20 años dentro de un auto en Palermo el lunes por la tarde. El periodista Gabriel Iezzi daba las novedades de este aberrante hecho cuando Feinmann hizo referencia, en duros términos, a lo que había declarado y escrito la ministra de la Mujer sobre este caso.

“Pero hoy la ministra Gómez Alcorta dijo una barbaridad, una locura impresionante que quiero que compartamos con Guada”, arrancó Feinmann, que le cedió la posta de la información a su colega Guadalupe Vázquez.

“La verdad es que generaron indignación los dichos de la ministra Gómez Alcorta, que le echó la culpa (de la violación grupal) a la sociedad. Dijo ‘no son monstruos, no son animales, no son bestias, son chicos socializados’”, agregó.

A continuación, pasaron al aire un video en el que, efectivamente, la funcionaria a cargo de la cartera de la Mujer decía: “Fuimos durante muchísimos siglos de los varones, ese costo que tiene ese aprendizaje lo vemos en situaciones como esta. No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”.

Al regresar al piso, Feinmann leyó también un tuit que había escrito Gómez Alcorta a propósito de este mismo caso. El texto decía: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

Acto seguido, leyó otro de los mensajes del hilo de la funcionaria: “Es la forma de ser varones, que se aprende desde niños y que define quiénes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias. Crecimos y nos socializamos sobre la base de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir”.

A continuación, y con su habitual tono ácido, Feinmann expuso su descontento con los dichos de la funcionaria. “Yo lo que digo es: primero, estos jóvenes fueron criados y son cría del kirchnerismo. Tienen entre 20 y 25 años, más o menos. Hablan inclusivo, pero violan a una mujer entre seis dentro de un auto”.

“Estos son, dos de ellos, les pibis de La Cámpora”, continuó el conductor, mientras en pantalla aparecía la foto de uno de los imputados, maquillado y con ropa de mujer. “Mire, están deconstruidos. Uno de ellos es Ignacio Retondo (no sé si es uno de estos dos), es uno de los violadores. Es no binario, feminista, deconstruido y militante kirchnerista”, acotó.

“Bueno, dentro de La Cámpora hubo dos casos de abusos de funcionarios que fueron tapados”, intervino Vázquez.

“Y pensar que cuando fue el caso de los rugbiers le echaron la culpa a todo el deporte”, añadió Feinmann. “A los chetos”, apostilló Vázquez.

El conductor recordó que en el caso de los jóvenes jugadores de rugbier imputados por asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, en Villa Gesell, en enero de 2020. Señaló que, en esa ocasión, “era el hombre heterosexual rugbier hijo del patriarcado”.

A continuación, el conductor de El noticiero de LN+ agregó: “En este caso, la señora Gómez Alcorta no lo toma de esa manera. Es raro. La izquierda, la señora Gómez Alcorta desde la izquierda y de este Gobierno dice que es el resultado de la cultura de la violación y de la sociedad. Usted, que nos está viendo, es el responsable de estos violadores”.

“Tenemos que ir a pedirle perdón a los chicos”, añadió Vázquez, en tanto que el doctor Zin, en referencia a la funcionaria, señaló: “Ella vive en otro planeta”.

Entonces, Feinmann retomó la palabra para decir: “Además, dos de estos violadores eran kirchneristas. Pañuelo verde, drogadictos, militaban en La Cámpora, iban a marchas feministas ¡Qué se yo!. Ninguno era un macho patriarcal, rugbier, ni de derecha. Son los degenerados que creó el kirchnerismo, de eso se trata”, remató.