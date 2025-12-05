El análisis de De Pablo sobre los dos años del gobierno de Milei y qué cambió después de las elecciones legislativas

El economista Juan Carlos De Pablo analizó la gestión de Javier Milei en vísperas de cumplirse dos años desde su asunción a la presidencia y aseguró qué fue lo que cambió en la gobernabilidad después de que La Libertad Avanza (LLA) se impusiera en las elecciones legislativas de octubre. También se refirió a la importancia que le da el Poder Ejecutivo a la baja de la inflación y en qué situación se encuentran la macro y la micro.

“En estos dos años hubo una sola medida porque la política económica es equilibrio fiscal más Federico Sturzenegger, no hay otra cosa. Hay 32 variantes, pero es exactamente lo mismo. El 10 de diciembre de 2023, Milei era puro futuro. Hubo un jovencito que miró a la cámara y dijo que no había plata. Si yo me ponía en los pantalones de un gobernador que lo escuchó, iba a pensar que tenía que pagar varias cosas. Pero al final no hubo plata y alguna vuelta le encontraron", expresó el economista en diálogo con José Del Rio en Mesa chica por LN+.

De Pablo sostuvo que hubo una sola emisión de una cuasimoneda -Bocade- en estos dos años de Milei, pero la cual fue rescatada enseguida. Además, dijo: “Escucho a mucha gente y pareciera que el Gobierno tiene 32 instrumentos y 42 elementos, pero la cosa es mucho más limitada”.

Acto seguido, el economista afirmó que lo que demostró el Gobierno en su gestión es la “potencia” que tiene el equilibrio fiscal para generar resultados, y remarcó que en los meses previos a la elección de medio término se dijeron muchas cosas sobre el Gobierno y tuvo que arremangarse y trabajar. “Lo que vemos después del 26 de octubre es un Poder Ejecutivo que dejó de tener la necesidad de tomar decisiones contra las cuerdas o en estado de desesperación. Eso es lo que estamos viendo ahora”, indicó.

Por otra parte, habló sobre la baja de la inflación y destacó que el Gobierno “no está desesperado”. “Si lo estuviera, dibujaría el Indec, prohibiría las exportaciones o congelaría precios, y no está haciendo nada de eso. Pegarle un hondazo al 2% (cuando subió) sería fatal y no lo veo”, subrayó.

En cuanto a la macro y la micro, el economista aclaró que podrían ser lo mismo o distintas formas de ver el mismo fenómeno. “En la macro bajó la inflación pero hay otras cosas que están andando más o menos, y en la micro hay que mirar la heterogeneidad”, aseveró y desmintió que “una esté mal y otra bien”. Respecto a este asunto, también llamó a la población a no hacerse “demasiadas ilusiones” con la presentación de una reforma impositiva y justificó: “Si no podés bajar el gasto, no hay mucho para avanzar. El tema del tamaño del Estado no es independiente”.

“El tema que más estoy recogiendo de la actualidad es la cuestión de la justicia laboral. El problema son los juicios; el sistema está al borde del colapso. Es importante porque se está discutiendo la reforma laboral. ¿Los problemas que enfrenta una empresa desde el punto de vista laboral tienen que ver con la legislación, jurisprudencia o peritos? Yo no escucho nada proporcional a lo que parece ser el problema. Moraleja: tenemos un problema gordo y generalizado", advirtió.

A modo de cierre, De Pablo analizó el endeudamiento que Axel Kicillof logró en la provincia de Buenos Aires y respondió a sus críticas a Milei: “Queda fenómeno decir que la educación es una inversión y cosas por el estilo. Me atrevería a decir que es una chicana decir que, al no poder endeudarse, tiene que recortar educación y salud. Uno le podría preguntar si no tiene otra cosa para recortar. Es el juego politizado”.