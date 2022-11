El análisis de Jorge Asís sobre el escenario electoral y por qué prefiere “candidatos suplentes”

escuchar

El escritor y periodista Jorge Asís opinó esta noche en diálogo con José Del Rio, por LN+, sobre el escenario de la Argentina de acá a diciembre y opinó que en la contienda electoral prefiere que la disputa se juegue entre los candidatos suplentes.

“Si el año que viene la contienda es entre Macri y la doctora [Cristina Kirchner], será un torneo del pasado. Es una competencia para ver cuál fue el peor pasado y te garantiza una continuidad de beligerancia, porque los dos tienen muchísima resistencia”, comenzó. Y continuó: “Es tal vez mejor para la Argentina que sean suplemente. No es una declaración político-ideológica. Si es Rodríguez Larreta contra Massa, será un país completamente distintito”.

Invitado a Comunidad de Negocios, Asís sostuvo que ve en el Gobierno una dependencia de Massa muy fuerte y planteó también que observa un deseo tanto en la oposición como en algún sector del oficialismo de que al ministro de Economía las cosas no le salgan bien. “Veo bastantes intenciones de ver una especie de choque, de caída, que no sé si se va a producir o no. Hasta ahora, el muchacho lo lleva bien”, planteó.

En cuanto a la figura del superministro, opinó: “Massa, simplemente por el mero hecho de haberse atrevido a calzarse estas botas de potro, queda aparentemente como un hombre admirable y de coraje. Se puede pensar que va el 23 o el 27, pero nadie cree que no sea candidato”.

En esa línea, Asís analizó por qué todavía los principales candidatos no definen su candidatura. “Inteligentemente, Massa, Macri, la doctora [Cristina Kirchner], Rodríguez Larreta todavía no dicen que son candidatos y todos saben que pueden ser candidatos. el problema es que la moneda está tan en el aire... todo es incierto”, argumentó.

Sobre Cristina Kirchner

Consultado sobre la figura de la vicepresidenta de la Nación y sobre por qué se separa del Gobierno, Asís analizó: “Intuyo que es una habilidad y una forma tomar distancia de su propia creación. El Gobierno es una creación de la doctora. El fracaso de Alberto Fernández es el principal motivo de recuperación de Mauricio Macri”.

También, planteó: “Esta mujer hoy tiene que pagar las facturas de cuentas pendientes, por supuesto de su marido. No es una estrategia defensiva. Lo que menos quiere el kirchnerismo es de que se hable de esas características que tuvo el gran prócer, el gran formador. Creo que la señora paga la complicidad desinformativa de propietarios de grandes medios de comunicación que estaban prácticamente unificados con ella”.

Y continuó: “Ella es presidenta por él. La dama no tenía absolutamente nada que ver con los enjuagues. A Cristina, como al peronismo, le tenés que ganar con política, si le querés ganar con la Justicia no me parece lo más conveniente”.

La disputa por la provincia de Buenos Aires

En otro momento, el periodista se refirió a la disputa política por la provincia de Buenos Aires y planteó que es necesario encontrar una solución en ese territorio. “Es el emblema de la declinación de la Argentina y del desarrollo equivocado, es el receptáculo de todas las equivocaciones”, observó.

Según planteó Asís en primer lugar, hay grandes diferencias. “Tenés lugares en donde se vive casi de manera fastuosa, te lo dije alguna vez como en muchas ciudades del interior de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, con un campo que pese a la sequía funciona demasiado bien y olés el dinero; y tenés la concentración popular que es el refugio político y donde está la caja fuerte del kirchnerismo que hoy te entorpece cualquier intento de crecimiento, de desarrollo político real”.

En esa línea, sostuvo que “la provincia de Buenos Aires es un tema nacional”. Y agregó: “No es en desmedro de otras provincias, el problema del conurbano, de las grandes aglomeraciones es un reflejo de la inmigración interna y de la generosísima inmigración externa”.

Sobre un posible enfrentamiento electoral entre Diego Santilli y Axel Kicillof en 2023, el escritor fue categórico: “Así como el macrismo no puede perder el maxikiosco de la Capital, el peronismo no puede perder la provincia de Buenos Aires”.

LA NACION