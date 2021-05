El análisis de Rosendo Fraga: “La Cámpora tal vez no sea el futuro de la Argentina”

El analista político Rosendo Fraga participó anoche de Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, por LN+, e hizo un corto análisis sobre la actualidad de la Argentina, en donde consideró a la política como “la gran responsable”.

Fraga observó los índices y señaló que el país es el que más retrocedió su PBI por cápita en el mundo durante el último medio siglo. “El problema de la Argentina ha sido no mantener un rumbo coherente. La Política ha fallado, por no tener coherencia no tener márgenes ni acuerdos”, comenzó.

En esta línea, fue consultado sobre su previsión respecto al armado de las fuerzas políticas en el país, y opinó sobre La Cámpora. Fraga consideró que el espacio no refleja un espíritu de cooperación. Y agregó: “No estoy seguro de que La Cámpora sea el futuro de la política argentina”.

No obstante, el analista sostuvo que “la política es imprevisible”. A modo de ejemplo, planteó que si hoy le preguntaran sobre la figura de Mauricio Macri como candidato diría que tal vez sería mejor para el país una “renovación política”, pero Fraga cuestionó: “Pero, si uno pensaba en Cristina Kirchner como una candidata que pudiera ganar una elección a mediados de 2017 parecía algo imposible y hoy está como vicepresidenta ejerciendo el poder”.

LA NACION