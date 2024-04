Patricia Bullrich, sobre la marcha universitaria: “Hay algunos que quieren mantener sus privilegios, eso era el palco de ayer”

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reflexionó sobre la marcha universitaria del martes y, en sintonía con las declaraciones del presidente Javier Milei, postuló que hubo sectores que se aprovecharon de una “causa noble” para “desestabilizar” al Gobierno. Consideró que hubo un “palco de privilegiados” entre los oradores del acto en Plaza de Mayo que “nada tenían que ver con el reclamo”.

Entrevistada en LN+ por Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Luis Novaresio, Bullrich apuntó contra la oposición y sectores sindicalistas por su participación en la marcha universitaria: “Juntaron tanta gente porque la causa era noble, sino no juntan tanta gente. Me hubiera gustado que hablara el rector de la Universidad de Buenos Aires, de Santa Fe o cualquiera en nombre de todos, pero no en un discurso político, de si estamos o no con Israel”.

La ministra Patricia Bullrich llega a la cena de la Fundación Libertad Santiago Filipuzzi - LA NACION

En ese sentido, argumentó: “Si el rector de la UBA dice que van a dejar de dar clases, se genera una conmoción, pero ayer [martes] no estaba en el palco... Me hubiera gustado escucharlo. Había pocos estudiantes en el palco y había muchos que nada tenían que ver con la marcha por la educación. Eso es un debate que la Argentina se debe y todas las instituciones del país”.

Por otro lado, desde la cena anual de la Fundación Libertad, Bullrich se expresó sobre la actual relación con el expresidente Mauricio Macri. “Es un tema siempre presente. Con él conformamos el mismo espacio, el mismo lugar, es algo normal y no tiene nada de especial encontrarse con Macri. No hubo ninguna ruptura ”.

Tras ello, Bullrich aseguró que el Gobierno no está en contra de la educación universitaria estatal y explicó: “Es importante que no se distorsionen los conceptos. Estamos a favor de la educación pública, y la universidad pública y que esa universidad vaya mejorando día a día sus niveles de mérito, prestigio, capacidad, libre pensamiento y libertad de cátedra. Y esos son temas que estaban en la agenda de los estudiantes y es importante entenderlo”.

Pese a ello, insistió sobre la crisis económica que atraviesa el país y consideró que “todos los sectores deberán rascar hasta el fondo de la olla” para identificar qué les sirve y que no. “El conjunto del país tiene problemas. Todos sufrimos. Pero hay dos objetivos que no se cambian el déficit cero y la no emisión. En esas restricciones hay que lograr que todos nos sacudamos un poco y hay que sacar burocracia y poner el dinero en la educación, profesores y educación. Se quiso mezclar lo conceptual con lo coyuntural”.

Por último, concluyó: “La universidad argentina es pública y se garantiza para cualquiera que pueda entrar. Se debe discutir el mejor aprovechamiento del presupuesto porque hay que bajar el déficit para bajar la inflación y poder crecer”.