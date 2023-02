El duro comentario de Luis Novaresio sobre Fabiola Yáñez: “¿Corresponde que nos represente tras cometer un delito?”

escuchar

Luis Novaresio cuestionó en términos muy duros a Fabiola Yáñez, después de que la primera dama participara junto a los reyes de España, Letizia y Felipe, de la apertura de la tradicional Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), en Madrid. Indignado, el conductor de LN+ dijo que la esposa del presidente Alberto Fernández cometió un delito y no corresponde éticamente que represente a la Argentina.

Como publicó LA NACIÓN, Yáñez se presentó en la tradicional feria de arte europea vestida de verde aceituna y el pelo recogido con un rodete estilo Eva Perón. Además de acompañar a los monarcas ibéricos durante la apertura, estuvo con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.

“Ella no es una coleccionista, no vino a comprar obra”, dijo Mariano Mayer, curador argentino radicado en España, a este medio. “Le interesaba interactuar con los artistas, buscar para ellos una mejor posición internacional. De ninguna manera quiere llamar la atención, sí acompañar esta presencia en Arco con su interés”, añadió.

"Es una delicuente", Novaresio definió a Fabiola Yañez

Sin embargo, la presencia de Yáñez en la feria internacional le resultó “de pésimo gusto” a Novaresio. “No tengo nada personal contra la señora Fabiola Yáñez, no la conozco, mi única referencia de ella es de cuando trabajaba como panelista de Moria Casán, en el programa Incorrectas”, comenzó el conductor de Buen día Nación de LN+.

“Pero hoy fue a una de las ferias más importantes de Europa, junto con la reina Letizia, y el rey Felipe, y yo me pregunto: ¿por qué la señora Fabiola Yáñez representa a la Argentina? Una señora que, y lo digo suavemente, cometió un delito, o sea, es una delincuente, y lo saldó con dinero -no me acuerdo cuánto- y viaja”, subrayó el periodista.

Los reyes de España, junto a la primera dama argentina, Fabiola Andrea Yáñez, y la directora de ARCO, Maribel López, durante su visita este jueves a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2023 (EFE/ Juan Carlos Hidalgo) Juan Carlos Hidalgo - EFE

En este sentido, Novaresio dijo que le envió un mensaje a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, para conocer más sobre la agenda de la Primera Dama. “Ella concretamente me respondió que Fabiola ‘vino sola y estuvo en la residencia del embajador, invitada por su trabajo al frente de la Fundación Banco Provincia, es lo que sé’, dijo Cerruti”, afirmó el conductor.

“Tuviste más suerte que la diputada Karina Banfi que se cansó de pedir informes de la pandemia para acá, y tuvo que judicializarlo, y ni aún con eso consigue información”, reconoció Marina Calabró. La legisladora radical pide mediante un proyecto de ley que se haga pública la agenda y el uso de los fondos para transparentar y regular las actividades de la primera dama.

“¿Éticamente corresponde que esta señora siga representando a la Argentina después de haber cometido un delito? ¿No les da decir que la guarden que quedan ocho meses de gobierno? No da”, se ofuscó Novaresio. “Y viaja con fondos del Estado. ¿Y esto no es simbólicamente una alienación? Uno está en la Antártida (por el Presidente) y la otra en Europa”, añadió.

“La respuesta es que tenemos a una vicepresidente condenada”, replicó Débora Plager. “Y tenemos a un gobernador como Sergio Urribarri condenado que quiere ir por otro mandato en su provincia… con esos antecedentes lo de Fabiola tiene una respuesta implícita. Pero más allá del delito que cometió, que la invalida, podríamos replantear esto de la primera dama”, finalizó.

